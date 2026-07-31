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Словачка спремна да помогне Шпанији

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 21:18

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Мигрантска криза у Сеути – Шпанија, Мароко и граница
Фото: Tanjug/AP/Antonio Sempere

Словачка је спремна да помогне Шпанији да заштити спољне границе Шенгена због миграционе кризе у енклави Сеута, изјавио је словачки премијер Роберт Фицо.

"Словачка мора да се држи провјерене стратегије заштите спољних граница Шенгена по сваку цијену и да пружи сваку могућу помоћ свакој земљи којој је потребна распоређивањем полицијских снага и неопходне опреме. Словачка нуди такву помоћ Шпанији", објавио је Фицо на друштвеним мрежама.

Словачки премијер је истакао да не вјерује да би суспензија Шпаније из подручја Шенгена била право решење већ сматра да би ЕУ требало да помогне земљи да се носи са том ситуацијом.

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Масовни прилив илегалних миграната из Марока догодио се јуче у шпанској енклави Сеути на сјеверу Африке. Градоначелник Сеуте Хуан Хесус Вивас рекао је да је око 60.000 људи ушло у Сеуту из Марока у једном дану.

(СРНА)

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Тагови :

Шпанија

Словачка

Роберт Фицо

Мигрантска криза у Сеути

Мигранти

Сеута

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