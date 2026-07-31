Цвијановић: Наш народ препознатљив по уживању у доброј храни и породичним дружењима

Аутор:АТВ редакција
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Наш народ је препознатљив по уживању у доброј храни и породичним дружењима, истакла је на Иксу српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић.
"Због тога ми је велико задовољство што сам вечерас са својом породицом дошла на "Streed food fest", гдје се може видјети колико Бањалука има да понуди када је у питању гастрономија, али и да окупи људе у предивној атмосфери под отвореним небом, истакла је Цвијановићева
Истакла је да су на фесту људи свих генерација само са једним разлогом - да буду заједно и да уживају у томе.
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