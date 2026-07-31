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Минић: Српска остаје при ставу, нема задржавања миграната нити формирања кампова

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 21:07

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Саво Минић сједница Владе
Фото: Ustupljena fotografija

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да Српска остаје при ставу да на њеној територији неће бити ни задржавања миграната нити формирања кампова.

Он је позвао грађане да се не упуштају у илегално превожење миграната преко границе, јер ће сваки такав поступак бити санкционисан.

"Мигрантска криза поново погађа Европу, а посљедице се осјећају и у БиХ. Република Српска остаје при свом ставу, хуманост и помоћ никада нису били спорни, али задржавања миграната и формирања кампова на нашој територији неће бити", написао је Минић на Иксу.

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Тагови :

Саво Минић

Мигранти

Република Српска

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