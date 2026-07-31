Минић: Српска остаје при ставу, нема задржавања миграната нити формирања кампова

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да Српска остаје при ставу да на њеној територији неће бити ни задржавања миграната нити формирања кампова.
Он је позвао грађане да се не упуштају у илегално превожење миграната преко границе, јер ће сваки такав поступак бити санкционисан.
"Мигрантска криза поново погађа Европу, а посљедице се осјећају и у БиХ. Република Српска остаје при свом ставу, хуманост и помоћ никада нису били спорни, али задржавања миграната и формирања кампова на нашој територији неће бити", написао је Минић на Иксу.
Мигрантска криза поново погађа Европу, а посљедице се осјећају и у БиХ. Република Српска остаје при свом ставу, хуманост и помоћ никада нису били спорни, али задржавања миграната и формирања кампова на нашој територији неће бити. Истовремено, позивам све наше грађане да се не…— Саво Минић (@minic_savo) July 31, 2026
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