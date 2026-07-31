Минић: Жандармерија показала спремност да одговори на најсложеније изазове

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да је Жандармерија Министарства унутрашњих послова /МУП/ током протеклих година показала снагу, дисциплину и спремност да одговори на најсложеније безбједносне изазове, штитећи грађане и институције.
Минић је данас припадницима Жандармерије честитао седам година постојања јединице.
Искрене честитке свим припадницима Жандармерије Министарства унутрашњих послова Републике Српске поводом седам година постојања ове јединице.— Саво Минић (@minic_savo) July 31, 2026
Жандармерија је током протеклих година показала снагу, дисциплину и спремност да одговори на најсложеније безбједносне изазове, штитећи…
"Хвала вам што часно, одговорно и предано чувате мир, безбједност и Републику Српску", навео је Минић на друштвеној мрежи "Икс".
Жандармерија је формирана 1. августа 2019. године трансформацијом постојећих јединица за подршку с циљем адекватног одговора на сложеније послове и безбједносне изазове ради обезбјеђења безбједности грађана и њихове имовине на подручју Српске.
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