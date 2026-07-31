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Минић: Жандармерија показала спремност да одговори на најсложеније изазове

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 13:34

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Жандармерија Републике Српске
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да је Жандармерија Министарства унутрашњих послова /МУП/ током протеклих година показала снагу, дисциплину и спремност да одговори на најсложеније безбједносне изазове, штитећи грађане и институције.

Минић је данас припадницима Жандармерије честитао седам година постојања јединице.

"Хвала вам што часно, одговорно и предано чувате мир, безбједност и Републику Српску", навео је Минић на друштвеној мрежи "Икс".

Жандармерија Републике Српске

Жандармерија је формирана 1. августа 2019. године трансформацијом постојећих јединица за подршку с циљем адекватног одговора на сложеније послове и безбједносне изазове ради обезбјеђења безбједности грађана и њихове имовине на подручју Српске.

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Тагови :

Жандармерија Републике Српске

Саво Минић

МУП Републике Српске

Влада Републике Српске

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Коментари (4)

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