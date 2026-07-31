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Селак: Модернизација КПЗ Фоча – Снажне институције за сигурну Републику Српску

31.07.2026 12:53

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Селак: Модернизација КПЗ Фоча – Снажне институције за сигурну Републику Српску
Фото: Ustupljena fotografija

Министар правде у Влади Републике Српске Горан Селак отворио је данас, реконструисану и адаптирану управну зграду Казнено-поправног завода Фоча.

Реконструкција је обухватила нову фасаду, замјену столарије, партерно уређење комплекса, набавку новог канцеларијског намјештаја и опреме за КПЗ-а, чиме су значајно унапријеђени услови рада и безбједност.

„Када држава улаже у институције, она гради повјерење, сигурност и ауторитет. Република Српска не пристаје на запуштене институције, већ систематски јача свој правосудни и безбједносни систем“, поручио је министар Селак.

Он је истакао да су у овој години два пута повећане плате запосленима у институцијама из надлежности Министарства правде, укупно за више од 10 одсто, те најавио да се у наредних мјесец дана иде у ново повећање плата до пет одсто кроз измјене Колективног уговора за запослене у казнено-поправним установама и Судској полицији, ради усклађивања са платама запослених у правосуђу.

Министар Селак је подсјетио да су, на његову иницијативу, полицајци у казнено-поправним установама већ остварили право на пензионисање по петогодишњем просјеку плата, те нагласио да ће Министарство тражити правна рјешења и модалитете да се то право омогући и осталим запосленима.

„Наш циљ је да обезбиједимо боље услове рада, додатно ојачамо безбједност у казнено-поправним установама и подмладимо службу. Зато ћемо ускоро расписати конкурс за пријем 15 младих полицајаца у Казнено-поправни завод Фоча“, најавио је министар Селак. Директор Казнено-поправног завода Фоча Бојан Костић рекао је да је управна зграда добила љепши изглед, повећана је њена топлотна ефикасност, унапређени су услови рада за све запослене, као и да је свеукупна безбједност установе подигнута на виши нови али и да у наредном периоду слиједи наставак радова унутар круга Завода.

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Тагови :

Горан Селак

КПЗ Фоча

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