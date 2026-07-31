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Жељко Керум пуштен на слободу

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 13:42

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Жељко Керум пуштен на слободу
Фото: Youtube/HRT

Бивши градоначелник Сплита Жељко Керум и некадашњи службеник Града Каштела Андрија Полић браниће се са слободе у истрази Канцеларије за сузбијање корупције и организованог криминала (УСКОК), док ће суд о једином захтјеву за одређивање истражног затвора Игору Сапунару одлучити у послијеподневним часовима.

Керумов адвокат Жељко Гулишија потврдио је да је његов брањеник након испитивања пуштен на слободу.

„Овакву одлуку сам очекивао с обзиром на стање у спису“, рекао је Гулишија за „Слободну Далмацију“.

Рочиште о захтјеву УСКОК-а за одређивање истражног затвора Сапунару због могућег утицаја на свједоке требало би да почне у 14 часова у Жупанијском суду у Сплиту.

За Керума и Полића УСКОК није тражио одређивање истражног затвора, наводећи да за то није било основа.

УСКОК је у петак покренуо истрагу против тројице осумњичених због сумње у незаконито озакоњење конобе „Пршут“.

Тужилаштво и Равнатељство полиције саопштили су, не наводећи идентитете, да се Полић сумњичи за злоупотребу положаја и овлашћења, а Керум и Сапунар за подстицање на злоупотребу положаја и овлашћења.

Истражиоци сумњају да је Полић од октобра 2017. до јануара 2023. године у Каштел Сућурцу и Каштел Штафилићу, као виши стручни сарадник за просторно уређење и градњу у Управном одјељењу за просторно уређење и заштиту животне средине Града Каштела, незаконито погодовао Керуму и његовој компанији у поступку озакоњења бесправно изграђених објеката.

Тужилаштво је извиђај у овом случају покренуло у мају, а Керум је одбацио све оптужбе, тврдећи да је све било законито.

(Вечерњи.хр)

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Таг :

Жељко Керум ухапшен

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