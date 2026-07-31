Хрватска: Обустављена интензивна потрага за Аустријанцем несталим у мору код Шолте

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У Хрватској је обустављена вишедневна координирана акција трагања и спашавања за аустријским држављанином, који је нестао у мору 26. јула код Шолте.
Потрага ће бити настављена у оквиру редовних активности надзора поморског саобраћаја, саопштено је из Министарства мора, саобраћаја и инфраструктуре.
Одлуку о обустављању интензивне потраге усагласила је јуче Управа сигурности пловидбе.
(Танјуг)
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