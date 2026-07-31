Трамп каже да је постигнут договор о разоружавању Хамаса

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да су разговори посредника и лидера Хамаса, одржани у четвртак у Каиру, резултирали споразумом о фазном разоружавању у Гази. Међутим, званичник Хамаса описао је документ као нацрт, док су амерички званичници навели да Израел сумња да ће палестинска милитантна група предати оружје.
„Одбор за мир (Board of Peace) данас је постигао историјски споразум о потпуном разоружавању Хамаса и свих других оружаних група у Гази“, написао је Трамп на друштвеним мрежама, додајући да ће разоружавање бити спроведено у фазама.
„Ово је велики корак ка трајном миру и безбједности“, навео је Трамп.
Према његовим ријечима, споразум представља кључни корак ка томе да Газом управља нова палестинска влада, која ће блиско сарађивати са Одбором за мир.
„Истовремено, Израел ће добити безбједност коју заслужује, а Газа више неће бити коришћена као база за терористичке нападе“, додао је амерички предсједник.
Израелска амбасада у Вашингтону није одмах одговорила на захтјев да прокоментарише Трампову објаву.
Извор из Хамаса рекао је Ројтерсу да је „нацртом споразума“ предвиђено да тешко наоружање буде ускладиштено и стављено под контролу палестинске администрације, али да не може бити предато Израелу.
„Нећемо предузети никакве кораке у вези са разоружавањем прије него што се Израел повуче из Појаса Газе“, рекао је за Ал Џазиру Гази Хамад, члан преговарачког тима Хамаса.
Амерички званичник изјавио је новинарима у четвртак да је Израел „веома скептичан да ће се Хамас разоружати“.
„Веома смо увјерени да ће поштовати споразум. Уколико то не учине, предсједник Трамп ће, наравно, бити веома разочаран“, додао је званичник.
Отворено је и питање колико ће процес разоружавања трајати. Представник Одбора за мир процијенио је да би било потребно од 200 до 320 дана, али је амерички званичник умањио значај тог временског оквира.
Израелски званичник, који је желио да остане анониман, рекао је прије Трампове објаве да је Израел одбацио један приједлог.
„Израел захтијева потпуно разоружавање Хамаса, укључујући уклањање оружја из Газе и потпуну демилитаризацију Појаса, као предуслов за било какав процес“, рекао је он раније у четвртак.
„Документ од 15 тачака не пружа задовољавајући одговор на те захтјеве и Израел је пренио своје примједбе“, додао је израелски званичник.
Израелски напади претходно су усмртили најмање шест Палестинаца у Гази, међу којима је било и двоје дјеце, саопштили су медицински извори.
Лидери Хамаса разговарали су са посредницима из Египта, Катара и Турске о другој фази Трамповог плана за Газу, који им је представио Одбор за мир.
Трамп је основао Одбор како би надгледао план за окончање рата у Гази и обнову разорене палестинске територије. Именовао је чланове Одбора, поставио себе за предсједавајућег и прошле године саопштио да ће то тијело надгледати привремену управу у Гази.
„Пред нама је обновљена Газа којом управљају Палестинци, која живи у миру са Израелом и има политичку перспективу за постизање значајног рјешења израелско-палестинског сукоба“, навео је у саопштењу Трампов изасланик Одбора за мир за Газу Николај Младенов.
Званичници укључени у разговоре изнијели су мало детаља о плановима за обнову Газе.
Планом је предвиђено и значајно повећање испорука хуманитарне помоћи, успостављање цивилне палестинске администрације, повлачење израелских снага из Газе и распоређивање међународних снага које би помогле у одржавању безбједности.
Стање на терену у Гази и даље је далеко од циљева предвиђених споразумом.
Хамас тражи да се Израел обавеже на окончање напада на Газу и повлачење својих снага.
Још није јасно шта ће бити са лаким и личним наоружањем, нити да ли ће нови став Хамаса прихватити Израел и Одбор за мир.
План обухвата уништавање тунела, складишта оружја и постројења за производњу наоружања, рекао је дипломата укључен у разговоре. Он је додао да, након завршетка процеса, у Гази више не би требало да постоји милитантна инфраструктура.
„Ово заправо није споразум заснован на повјерењу“, рекао је амерички званичник, описујући га као „споразум заснован на испуњавању услова“.
Израелска војска наставила је да шири подручје Газе под својом војном контролом, док је премијер Бењамин Нетанјаху рекао да Израел намјерава да контролу прошири на 70 одсто енклаве.
И даље није познато колико би припадника било на располагању за распоређивање у оквиру планираних Међународних стабилизационих снага (International Stabilization Force), као ни да ли ће се израелске трупе повући из Газе.
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