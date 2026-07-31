Хамас тврди да је постигнут договор о окончању сукоба са Израелом

Коментари:0
Високи званичници Хамаса саопштили су данас да је постигнут споразум о окончању сукоба са Израелом, након што је предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп рекао да је та палестинска милитантна група спремна да се разоружа.
Двојица високих званичника Хамаса, који су говорили под условом анонимности за АФП, а што је пренио Тајмс оф Израел, навели су да споразум обухвата питања везана за арсенал покрета, као и постепено повлачење израелских снага из Појаса Газе.
- Постигнут је споразум о питању оружја. Такође, договорено је и постепено повлачење израелских снага из Појаса Газе - рекао је један од званичника, додајући да Хамас сада очекује од посредника и Одбора за мир да обезбиједе спровођење договорених услова од стране Израела.
Према ријечима једног од високих званичника, Палестински технократски комитет, који је Одбор за мир формирао ради управљања Газом, биће задужен за надзор процеса каталогизације и складиштења Хамасовог наоружања у складу са постигнутим споразумом, преноси Танјуг.
- Национални комитет за управљање Газом управљаће и спроводити каталогизацију и складиштење оружја према договореном распореду - рекао је званичник.
Како је додао, Национални комитет биће једино тијело овлашћено да посједује, складишти и контролише оружје у Појасу Газе.
Трамп је рекао да је Одбор за мир постигао споразум о разоружању Хамаса и осталих наоружаних група у Гази.
- Данас је Одбор за мир постигао историјски споразум о потпуном разоружавању Хамаса и свих осталих наоружаних група у Гази. Ово је монументални корак ка трајном миру и безбједности - рекао је Трамп у објави на друштвеној мрежи Икс.
Најновије
10
46
10
41
10
36
10
23
10
22
Тренутно на програму