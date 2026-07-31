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Дунав гаси електране у три државе

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 08:29

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Нуклеарна електрана МВМ Пакш, која је морала да затвори свој реактор 3 због изузетно ниског водостаја на ријеци Дунав, снимљена је у Пакшу, Мађарска, у сриједу, 29. јула 2026.
Фото: Daniel Kiss

Рекордно низак водостај Дунава изазива проблеме у производњи електричне енергије у Аустрији, Мађарској и Румунији, гдје су хидроелектране и нуклеарне електране због недостатка воде морале да смање производњу или привремено обуставе рад.

Према подацима мађарске водопривредне службе, водостај Дунава код мађарског града Пакша нижи је за 121 центиметар од досадашњег рекордног минимума.

Портпарол аустријске енергетске компаније Вербунд, Флоријан Зајдл, рекао је да су узроци ниског водостаја недостатак падавина и све мања количина воде настале топљењем глечера.

„У ово доба године требало би да користимо воду насталу топљењем снијега, али због глобалног загријавања пада све мање снијега“, рекао је Зајдл.

Додао је да је производња Вербунда око 30 одсто испод дугорочног просјека.

Код румунске ријечне луке насукао се крузер

У Румунији је водостај Дунава пао на трећину просјека забиљеженог у јулу, због чега су заустављена оба оперативна реактора нуклеарне електране Чернавода, која иначе производи око петине електричне енергије у земљи.

У Мађарској је из погона искључен један од четири реактора нуклеарне електране Пакш, а премијер Петер Мађар упозорио је да пријети гашење и преостала три реактора.

Низак водостај отежава и пловидбу Дунавом. Ове седмице код румунске ријечне луке Четате крузер са готово 240 путника насукао се на пјешчани спруд, а сви путници су безбједно евакуисани.

У Бугарској ситуација стабилна

За разлику од Мађарске и Румуније, у Бугарској за сада није било смањења производње нити обуставе рада нуклеарне електране Козлодуј. Оба активна реактора раде готово пуним капацитетом, иако је водостај Дунава на овом подручју изузетно низак.

Бугарске власти су због даљег пада водостаја формирале посебну радну групу и предузеле превентивне мјере како би обезбиједиле несметан рад електране. Од Србије је затражена и сарадња у управљању системом Ђердап, како би се, у оквиру техничких могућности, ниво Дунава низводно од електрана одржавао изнад критичног прага.

Вода из Дунава у Козлодују користи се за хлађење паре у кондензаторима, у ненуклеарном дијелу постројења, а не непосредно за хлађење реактора. Електрана воду захвата преко пумпне станице смјештене у дубоком ријечном заливу, због чега је отпорнија на низак водостај него поједина постројења у другим земљама.

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Тагови :

нуклеарна електрана

Дунав

низак ниво Дунава

Мађарска

Румунија

Аустрија

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