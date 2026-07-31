Уништени подземни тунели које је користио Хезболах

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Израелске снаге уништиле су неколико подземних тунела на југу Либана које су, како наводе из Тел Авива, користили милитанти Хезболаха, саопштиле су власти Израела.
У заједничком саопштењу премијера Израела Бењамина Нетањахуа и израелског министра одбране Израела Каца наведено је да је за уништавање тунела искориштено око 700 тона експлозива.
Према наводима Нетањахуа и Каца, тунели су се налазили близу рушевина замка Бофор из 12. вијека, пренио је ТАСС.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
10
46
10
41
10
36
10
23
10
22
Тренутно на програму