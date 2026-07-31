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Уништени подземни тунели које је користио Хезболах

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 09:30

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Фатима Мокдад стоји међу рушевинама свог дома, који је уништен у израелском ваздушном нападу током рата Израела и Хезболаха. Она и њена породица и даље живе ту, користећи једину просторију која је остала нетакнута, у селу Фрун на југу Либана, у уторак, 21. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Hassan Ammar

Израелске снаге уништиле су неколико подземних тунела на југу Либана које су, како наводе из Тел Авива, користили милитанти Хезболаха, саопштиле су власти Израела.

У заједничком саопштењу премијера Израела Бењамина Нетањахуа и израелског министра одбране Израела Каца наведено је да је за уништавање тунела искориштено око 700 тона експлозива.

Према наводима Нетањахуа и Каца, тунели су се налазили близу рушевина замка Бофор из 12. вијека, пренио је ТАСС.

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Тагови :

Хезболах

Либан

Израел

Сукоб

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