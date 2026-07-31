Шпанија процјењује да је 49.000 миграната прешло у Сеуту

Аутор:АТВ редакција
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Шпански премијер Педро Санчез планирао је да у петак отпутује у Сеуту, шпанску енклаву на сјеверу Африке, након што су десетине хиљада нерегистрованих миграната током ноћи прешле границу.
Шпанија је послала војску у Сеуту како би пружила подршку Цивилној гарди и помогла у одржавању безбједности, након што су таласи миграната из Марока заобишли граничну ограду и ушли на шпанску територију. Многи од њих допливали су до енклаве морем.
Шпанско Министарство унутрашњих послова саопштило је у петак да је, према њиховим процјенама, током претходна 24 часа у Сеуту ушло око 49.000 миграната.
Најмање 18 људи погинуло је покушавајући да стигне до града, рекао је портпарол Министарства.
Рашид Сбихи, предсједник локалног удружења радника које представља припаднике Цивилне гарде, описао је ситуацију као „озбиљну хуманитарну кризу“.
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„Људи и даље пристижу. Појачања која су стигла углавном помажу повријеђенима и учествују у другим хуманитарним активностима“, рекао је Сбихи.
Због недостатка смјештајних капацитета, хиљаде миграната, међу којима су и дјеца без пратње, спавале су у парковима и на тротоарима, док су други бесциљно лутали улицама.
„Ситуација је хаотична“, додао је Сбихи.
Међу 18 погинулих многи су се утопили, док су неки страдали у стампеду приликом покушаја преласка ограде на лукобрану код плаже Тарахал, навео је он.
Миграције из Марока према Сеути и Мелиљи, двјема шпанским територијама на сјеверу Африке, већ дуго представљају осјетљиво питање у односима двије земље, јер границу повремено прелазе хиљаде људи.
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Италија је у четвртак затражила да Шпанија буде суспендована из Шенгенског простора (Schengen Area), европске зоне без унутрашњих граничних контрола. Шпанија је због тога позвала италијанског амбасадора у Мадриду на разговор.
Новинари агенције Франс прес (Agence France-Presse – AFP) видјели су у четвртак велики број одраслих и дјеце који су у Сеуту стигли пливајући. На обали, у близини мјеста на којем гранична ограда улази у море, остали су одбачени колутови за пливање и одјећа.
Шпанска влада саопштила је да ће Санчез у петак, заједно са министром унутрашњих послова Фернандом Гранде-Марласком, посјетити гранични прелаз Тарахал.
Сеута и Мелиља имају једине двије копнене границе Европске уније са Африком.
Мигранти су пролазили улицама Сеуте, захваљивали шпанској полицији и узвикивали: „Збогом, Мароко, здраво, Шпанијо“.
Полицајци и припадници Цивилне гарде нису значајније интервенисали, иако су поједини службеници покушавали да усмјере мигранте према локалном прихватном центру.
Мароканске власти још нису објавиле званично саопштење о масовном доласку миграната. Међутим, марокански званични извор рекао је за Франс прес, под условом да остане анониман, да су представници двије земље разговарали о ситуацији.
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Више од 10.000 миграната стигло је 2021. године из Марока у Сеуту током само два дана, користећи попуштање граничних контрола које је Рабат увео у вријеме дипломатске кризе између двије земље.
Спор је избио након што је Шпанија дозволила да лидер покрета за независност Западне Сахаре, Фронта Полисарио (Polisario Front), дође у земљу ради лијечења.
Герилци Полисарија водили су дугогодишњи рат против Марока за независност Западне Сахаре, док је сусједни Алжир подржавао тај покрет.
Дипломатска криза између Мадрида и Рабата окончана је 2022. године, када је Шпанија одустала од дугогодишње политике неутралности и подржала марокански план за Западну Сахару.
Та одлука изазвала је дипломатски спор између Мадрида и Алжира.
Санчез је 20. јула посјетио Алжир, што је била прва посјета једног шпанског премијера тој земљи у посљедње четири године и знак побољшања односа двије државе.
(АП/Ројтерс)
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