Подигнута војска, на граници хаос: Двије су теорије за мигрантски упад у енклаву

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Шпанија шаље војску како би појачала безбједност у својој сјеверноафричкој енклави Сеути, након што су хиљаде миграната у четвртак допливале из Марока до те територије.
Најмање 18 људи утопило се покушавајући да стигне до Сеуте. Локални званичници затражили су помоћ Мадрида након недавног повећања броја покушаја преласка границе, али су у четвртак забиљежене хаотичне сцене јер су граничне контроле практично престале да функционишу.
Шпански Врховни суд пресудио је овог мјесеца да мигранти који буду заустављени на мору док покушавају да стигну до Сеуте или Мелиље, друге шпанске енклаве на сјеверу Африке, не могу одмах бити враћени у Мароко.
Свијет
Мигрантски хаос на капији Европе: Хиљаде ушле у Сеуту, Шпанија послала војску
Шпанско Министарство унутрашњих послова за масовне доласке оптужило је мреже кријумчара људи.
„Оружане снаге појачаће Цивилну гарду у обављању њених дужности, као и свих других задатака који буду потребни за одржавање безбједности у граду Сеути“, саопштило је Министарство.
Број миграната који покушавају да стигну до шпанске енклаве расте већ неколико дана. Још није јасно шта је изазвало нагли пораст илегалних прелазака из Марока, нити у којој мјери су мароканске власти покушавале да их спријече.
У једном тренутку шпански званичник изјавио је да је граница у потпуном колапсу.
Сеута, град са око 80.000 становника, шпанска је енклава на сјеверу Африке. Град је навикао на доласке миграната, укључујући и оне који границу прелазе незаконито, али се становници не сјећају дана попут овог.
Током посљедње велике кризе на граничној огради 2021. године, у Сеуту је за један дан стигло готово 10.000 миграната. Сада би њихов број могао бити и већи.
Како пише њемачки магазин „Шпигл“ (Der Spiegel), у Шпанији круже двије главне теорије о узроцима кризе. Једна је политичка, док се друга заснива на недавној судској одлуци.
Према првој теорији, Мароко намјерно врши притисак на Шпанију. Када су 2021. године хиљаде мароканских тинејџера незаконито прешле границу, мароканске граничне снаге нису интервенисале, што је протумачено као порука Мадриду.
Шпанија и Мароко тада су били у дипломатском сукобу, након што је шпанска влада примила на лијечење болесног лидера Фронта Полисарио, покрета који се бори за независност Западне Сахаре.
Криза је прије пет година окончана оставком тадашње министарке спољних послова Аранче Гонзалес Лаје. Она се залагала за хуманитарни пријем лидера Полисарија, након чега је напустила функцију.
Свијет
Шпанија процјењује да је 49.000 миграната прешло у Сеуту
Премијер Педро Санчез потом се приближио Рабату, подржао марокански план за Западну Сахару, након чега је граница у Сеути поново затворена.
Сада је, међутим, у процедури нови законски приједлог шпанске љевичарске владе, којим би становницима Западне Сахаре рођеним током шпанске колонијалне управе могло бити признато шпанско држављанство.
За овај закон до сада није било већине, али су се недавно поједини конзервативни посланици уздржали од гласања. Због тога би закон након љетне паузе могао бити усвојен.
У Рабату се са подозрењем прати и приближавање Шпаније Алжиру, сусједу и дугогодишњем регионалном противнику Марока.
Због блиских односа Мадрида и Рабата, шпанско-алжирски односи годинама су били лоши, али су у посљедње вријеме почели да се поправљају.
Санчез је прошле седмице посјетио Алжир, гдје је говорио о „стратешком партнерству“ и „добрим пријатељима“.
У позадини су и конкретни економски интереси. Како пише „Шпигл“, ускоро би требало да буду повећане испоруке алжирског гаса Шпанији путем гасовода.
Током хаоса на плажи готово да није било мароканских службеника. Они су тек увече одлучније интервенисали, користећи и сузавац.
Рабат одбацује тврдње да није предузимао мјере, док и у министарствима у Мадриду тврде да мароканске граничне снаге сарађују са шпанским властима.
Двије земље већ су договориле убрзано преузимање миграната.
Због тога се у шпанској влади више пажње посвећује другој теорији, која се заснива на пресуди Врховног суда Шпаније од 8. јула.
Судије су прогласиле незаконитом праксу познату као „хитна враћања“ (devoluciones en caliente).
Свијет
Шпанци одговорили Италијанима: Очекујемо солидарност, не страначку демагогију
Шпански граничари годинама су мигранте у Сеути и другим мјестима враћали непосредно на граници или одмах након преласка, без спровођења дужег поступка.
Када мигранти или избјеглице прелазе преко ограда или насипа, судије и даље сматрају такво поступање законитим. Међутим, то више не важи за људе који стижу морем и не прелазе физичке граничне препреке.
Шпански граничари од тада поступају опрезније. Мигранте одводе у прихватне центре, признају им право на прописан поступак и омогућавају им да поднесу захтјев за азил. Могућност депортације тиме није искључена.
Поједини посматрачи, међу којима је и новинар Игнасио Сембреро, сматрају да се вијест о судској пресуди брзо проширила, нарочито на југу Марока.
Свијет
Као зомби инвазија: Шпанија шаље војска због миграната
Сембреро оцјењује да је због тога криза била предвидљива.
Критике стижу и из других европских земаља. Манфред Вебер, лидер конзервативаца у Европском парламенту, написао је на платформи Икс (X) да је ситуација „страшна“, преноси Вечерњи.
Он је поручио да Санчез мора брзо да реагује и заштити „заједничке спољне границе“.
Италијанска влада разматра и поновно увођење граничних контрола према Шпанији, упркос правилима Шенгенског споразума.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
4 ч1
Култура
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
14
39
14
35
14
35
14
16
14
14
Тренутно на програму