Као зомби инвазија: Шпанија шаље војска због миграната

Аутор:АТВ редакција
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Шпанија шаље војску како би појачала безбједност у својој сјеверноафричкој енклави Сеути, након што су хиљаде миграната у четвртак препливале из Марока на ту територију.
Најмање 15 особа утопило се покушавајући да стигне до Сеуте. Локалне власти су већ раније затражиле помоћ Мадрида због пораста броја покушаја илегалних прелазака, али су у четвртак настале хаотичне сцене након што је, по свему судећи, дошло до колапса граничне контроле.
Врховни суд Шпаније овог мјесеца пресудио је да мигранти који буду заустављени на мору док покушавају да стигну до Сеуте или Мелиље, друге шпанске енклаве, не могу бити одмах враћени у Мароко.
Шпанско Министарство унутрашњих послова оптужило је мреже за кријумчарење људи да ту пресуду користе како би „подстакле прилив миграната без докумената“.
„Оружане снаге ће појачати присуство Цивилне гарде у вршењу њених овлашћења, као и свих других активности неопходних за одржавање безбједности у граду Сеути“, саопштило је Министарство.
Сеута, која се налази на сјеверној обали Марока, од копненог дијела Шпаније одвојена је Гибралтарским мореузом и годинама представља једну од главних тачака за мигранте који покушавају да стигну у Европу.
Ceuta is paying the price for the Spanish Government’s massive regularisation, the failure to enforce EU return rules and its repeated delays in implementing the Migration Pact.— Dolors Montserrat (@DolorsMM) July 30, 2026
Sánchez has lost control of Spain’s external border and his failure is now a European problem.… pic.twitter.com/BSQOPjhos7
Пробој границе подстакао је и реакцију Италије, чија је Влада саопштила да разматра „ванредне мјере“, укључујући и могућност суспензије режима отворених граница између Италије и Шпаније у оквиру Шенгенског простора.
Број миграната који су покушавали да уђу у Сеуту растао је неколико дана.
У четвртак су хиљаде људи клизиле низ бетонске насипе и улазиле у море како би препливале око мола који означава границу.
На шпанској страни плаже су убрзо биле прекривене гуменим шлауфима и перајама. Док су неки мигранти славили долазак, више од десет њих изгубило је живот покушавајући да доплива до обале.
Још није познато шта је изазвало овај нагли талас илегалних прелазака из Марока, нити колико су мароканске власти покушале да их спријече. У једном тренутку један шпански званичник изјавио је да је гранична контрола потпуно заказала.
Шпански премијер Педро Санчез требало би у петак да посјети Сеуту и поручио је да ће ситуација бити нормализована у најкраћем року.
Прихватни центри за мигранте су препуни, а локалне власти оптужују Мадрид да је преспоро реаговао.
Лидер Сеуте Хуан Хесус Вивас упозорио је да је прилив миграната преоптеретио све расположиве ресурсе и позвао шпанску Владу да хитно интервенише.
Криза је изазвала и политички спор са Италијом, гдје је премијерка Ђорђа Мелони поручила да разматра суспензију режима отворених граница са Шпанијом у оквиру Шенгена.
У објави на друштвеној мрежи Икс навела је да су снимци из Сеуте „узнемирујући“ и да показују како „неконтролисана илегална миграција представља конкретну пријетњу безбједности европских граница“.
Њене изјаве надовезале су се на раније коментаре италијанског министра спољних послова Антонија Тајанија.
Међутим, многи сматрају да би такву мјеру било веома тешко спровести.
Шпански министар спољних послова Хосе Мануел Албарес оптужио је Тајанија да питање миграција користи у политичке сврхе.
Он је поручио да су такве изјаве „непримјерене“ за „партнерску и пријатељску земљу од које очекујемо европску солидарност, а не страначку демагогију“.
Шенгенски простор обухвата 29 европских држава које су укинуле контроле на заједничким границама.
Није познато колико је тачно људи ушло у Сеуту. Шпански медији, позивајући се на Ројтерс, наводе да је ријеч о између 2.000 и 3.000 миграната, али Цивилна гарда још није званично потврдила те податке.
España ha caído. Miles de inmigrantes del norte de África han tomado el sur del territorio español y están ingresando en manada.— Agustín Antonetti (@agusantonetti) July 30, 2026
Las imágenes son impactantes, parece una especie de invasión zombie en pleno siglo XXI. Muy grave. pic.twitter.com/0lH2LJBqBs
Како су тензије расле, појавили су се непотврђени извјештаји о сукобима касно у четвртак.
У Фнидеку, мароканском граду у близини Сеуте, мароканске снаге безбједности користиле су водене топове како би спријечиле мигранте да пређу границу, испричали су очевици за Ројтерс.
У Мелиљи, другом шпанском аутономном граду у сјеверној Африци, снимци локалних медија и организација за заштиту људских права указују на сукобе на граничном прелазу Бени Ансар.
Овај талас миграција подсјетио је на мај 2021. године, када је око 8.000 људи у року од неколико дана ушло у Сеуту, што је додатно погоршало дипломатске односе између Шпаније и Марока.
Сеута и Мелиља представљају једину копнену границу Европске уније са Африком, преноси Би Би Си.
Шпанске власти су посљедњих година значајно појачале безбједност око ових енклава увођењем савременијег надзора, јачањем граничних баријера и унапређењем сарадње са Мароком, али мигранти и даље покушавају да пређу границу.
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