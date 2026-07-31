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Пожар у кругу "Јелшинграда"

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 08:52

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У кругу Ливнице челика "Јелшинград" у бањалучком насељу Лазарево рано јутрос избио је пожар, који ватрогасци још гасе
Фото: Srna

У кругу Ливнице челика "Јелшинград" у бањалучком насељу Лазарево рано јутрос избио је пожар, који ватрогасци још гасе.

"Ријеч је о напуштеној хали `Јелшинграда` која је празна. У њој нема ништа. Тамо су четири возила и девет ватрогасаца, и при крају је гашење пожара", рекао је Срни шеф Цивилне заштите и Професионално територијалне ватрогасно–спасилачке јединице Драган Бабић.

Бабић је рекао да нема повријеђених и да су ватрогасци још на терену.

"Тамо имамо хидрантску мрежу и пожар ће бити брзо угашен", рекао је Бабић.

Пожар је рано јутрос уочила Бањалучка полиција и одмах су обавијестили ватрогасце чији припадници су изашли на терен и започели гашење, преноси Срна

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Тагови :

пожар

ватра

Јелшинград

Ватрогасци

Бањалука

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