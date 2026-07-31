Пожар у кругу "Јелшинграда"

Аутор:АТВ редакција
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У кругу Ливнице челика "Јелшинград" у бањалучком насељу Лазарево рано јутрос избио је пожар, који ватрогасци још гасе.
"Ријеч је о напуштеној хали `Јелшинграда` која је празна. У њој нема ништа. Тамо су четири возила и девет ватрогасаца, и при крају је гашење пожара", рекао је Срни шеф Цивилне заштите и Професионално територијалне ватрогасно–спасилачке јединице Драган Бабић.
Бабић је рекао да нема повријеђених и да су ватрогасци још на терену.
"Тамо имамо хидрантску мрежу и пожар ће бити брзо угашен", рекао је Бабић.
Пожар је рано јутрос уочила Бањалучка полиција и одмах су обавијестили ватрогасце чији припадници су изашли на терен и започели гашење, преноси Срна
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