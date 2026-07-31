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Бањалучанин пријетио комшијама, па ухапшен

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 09:38

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Бањалучка полиција ухапсила је С.Г. због пријетњи које је упућивао комшијама.

Њега се терети за кривично дјело "Угрожавање сигурности".

Надлежној полицијској станици је јуче око 13 часова пријављено да је наведено лице од 17. јуна до јуче, континуирано упућивало озбиљне пријетње по живот комшијама, што је код истих изазвало осјећај страха и угрожености. О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, те ће након комплетирања и документовања предмета против лица С.Г. бити поднесен извјештај о почињеном кривичном дјелу.

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Тагови :

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хапшење

Бањалука

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