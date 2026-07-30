Детаљи инцидента у Сарајеву: Повријеђена једна особа

Аутор:АТВ редакција
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У сарајевској улици код Латинске ћуприје вечерас, 30. јула је дошло до нарушавања јавног реда и мира, а у инциденту је једна особа повријеђена.
Према информацијама из МУП-а КС, дошло је до физичког сукоба, односно туче, након чега је једна особа задобила повреде и пребачена на указивање љекарске помоћи, потврђено је за РадиоСарајево.
"Током поступања полицијских службеника код једне особе пронађено је ватрено оружје, које је одмах одузето", рекли су из МУП-а КС.
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Како су навели, пронађено оружје није кориштено током инцидента, односно није било употребе ватреног оружја.
Полиција је на мјесту догађаја обавила увиђај, а активности на расвјетљавању свих околности догађаја се настављају.
Подсјетимо, раније је на подручју код Латинске ћуприје било примјећено полицијско осигурање, а мјесто догађаја било је ограђено полицијском траком. На терену се налазило и возило марке Ренџ Ровер.
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