Крв, пиштољ, ауто ограђен траком: Шта се дешава у Сарајеву

Аутор:АТВ редакција
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Полицијски службеници Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево осигуравају подручје код Латинске ћуприје у Старом Граду.
Из Оперативног центра МУП-а КС су рекли за "Кликс" да не могу дати више информација јер се врши увиђај.
На мјесту догађаја се може видјети возило Ренџ Ровер који је осигуран полицијском траком те трагови крви на вратима.
Поред тога, на зидићу је одложен и одузети пиштољ.
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На поду испред аутомобила се налазе и бројни предмети, попут папирних марамица, те мобилни телефон.
Ипак, детаљнијих информација о евентуалном хапшењу и томе шта је довело до овога још увијек нема.
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