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Ухапшен шпијун у Србији, одавао војне податке Албанцима

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 20:01

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Полиција Србије - УКП
Фото: Screenshot / YouTube

Припадници СБПТ и СКОР-а УКП МУП Р Србије, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Краљеву и БИА, данас су, на подручју Краљева, ухапсили Р. Т. (46) из Истока, АП КиМ, због сумње да је извршио кривично дјело Шпијунажа..

Наиме, Р. Т. се сумњичи да је у дужем временском периоду, био у сарадничком односу са Албанском обавјештајном службом, која дјелује на подручју АП КиМ и да је био ангажован на прикупљању и достављању података и сазнања о активностима некадашњих и садашњих припадника Војске Републике Србије, МУП Србије и других безбједносних структура Србије, а што је за посљедицу имало хапшење више лица српске националности од стране привремених косовских институција и прогон већег броја Срба са подручја Зубиног Потока и сјевера КиМ, наводи се у саопштењу.

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Након саслушања Р. Т. у својству осумњиченог за наведено кривично дјело, истом је одређено задржавање у трајању до 48 часова, након чега ће бити изведен пред надлежно Више јавно тужилаштво у Краљеву.

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Тагови :

шпијунажа

хапшење

Србија

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