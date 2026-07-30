Ухапшен шпијун у Србији, одавао војне податке Албанцима

Аутор:АТВ редакција
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Припадници СБПТ и СКОР-а УКП МУП Р Србије, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Краљеву и БИА, данас су, на подручју Краљева, ухапсили Р. Т. (46) из Истока, АП КиМ, због сумње да је извршио кривично дјело Шпијунажа..
Наиме, Р. Т. се сумњичи да је у дужем временском периоду, био у сарадничком односу са Албанском обавјештајном службом, која дјелује на подручју АП КиМ и да је био ангажован на прикупљању и достављању података и сазнања о активностима некадашњих и садашњих припадника Војске Републике Србије, МУП Србије и других безбједносних структура Србије, а што је за посљедицу имало хапшење више лица српске националности од стране привремених косовских институција и прогон већег броја Срба са подручја Зубиног Потока и сјевера КиМ, наводи се у саопштењу.
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Након саслушања Р. Т. у својству осумњиченог за наведено кривично дјело, истом је одређено задржавање у трајању до 48 часова, након чега ће бити изведен пред надлежно Више јавно тужилаштво у Краљеву.
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