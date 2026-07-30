Борац с пола гаса до наредне рунде

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Борца пласирали су се у наредну рунду квалификација за Лигу Конференција, и то, чини се, с пола гаса.
Утакмица на гостовању Петрокубу завршена је ремијем - 3:3, а иако је Борац губио 2:0, па онда и 3:1, дјеловало је да је доста надмоћнији, и да пролазак даље није био угрожен ниједног момента.
Иако је Борац у меч ушао с великом залихом, прво полувријеме донијело је неочекиван повратак домаћих.
Петрокуб је стигао до предности у 14. минути када је Ротару у паду матирао Јуркаса за 1:0, а већ у 20. минуту Попеску је фантастичним ударцем искоса погодио саме рашље за 2:0.
Домаћима је у том тренутку недостајао само један погодак да у потпуности анулирају предност Борца.
Друго полувријеме донијело је праву голијаду. Борац се вратио у игру у 50. минуту сјајним поготком Савића са ивице шеснаестерца за 2:1, али већ два минута касније нова грешка одбране гостију омогућила је Ротаруу да својим другим голом донесе Петрокубу 3:1.
Бањалучани су брзо одговорили када је у 56. минуту Хирош на убачај Јојића смањио на 3:2, а све дилеме око пролаза даље коначно су ријешене у 78. минуту. Савић је упутио одличан пас, а резервиста Рогуљић се сјајно снашао и погодио за коначних 3:3.
Борац ће у трећем претколу Конференцијске лиге играти против бољег из двомеча између бјелоруског Витебска и црногорске Сутјеске, а састав из Бјелорусије брани предност од 3:0 из првог сусрета.
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