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Фудбалери Борца јасни: Показали смо карактер, идемо ка циљу

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 21:43

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Петрокуб - Борац
Фото: Уступљена фотографија

Фудбалери Борца пласирали су се у наредно коло квалификација за Лигу Конференција након ремија на гостовању Петрокубу - 3:3.

У првој утакмици у Бањалуци Борац је лако славио са 3:0 што му је на крају и донијело пласман даље.

Није све сјајно кренуло за Бањалучане, губили су са 2:0, а потом и 3:1, али су успјели да надокнаде резултатски заостатак и заврше без пораза.

Фудбалери Великана из Платонове истичу да су показали карактер и да настављају ка свом циљу.

"Није кренуло како треба, губили смо 2:0 на полувремену. Али, показали смо карактер и идемо даље", рекао је Стефан Савић.

"Од самог старта утакмица је компликована, свака утакмица је за себе, без обзира што је било 3:0 (у Бањалуци) видјели смо како се ствари брзо окрену како не треба. Квалитет имамо, вратили смо се и без пораза идемо у Бањаlуку. Идемо даље у идуће коло", поручио је Анте Рогуљић.

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Тагови :

ФК Борац

Лига Конференција

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