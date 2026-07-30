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Тинејџери који су осумњичени за пожар у Вјеснику пуштени на слободу

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 22:29

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Вјесник Загреб
Фото: Tanjug/AP/LANA SLIVAR DOMINIĆ

Ученици који су осумњичени за пожар Вјесника пуштени су на слободу. Двојица 18-годишњака су 40 дана провела у Реметинцу, а потом седам мјесеци у истражном затвору код куће.

- На првој расправи која је одржана донесено је рјешење да се мој клијент пушта на слободу, значи укида му се истражни затвор у дому. И тренутно је у фази да је Државно тужилаштво уложило жалбу на то рјешење и чекамо одлуку по тој жалби - рекао је за РТЛ Иван Орешковић, адвокат првоосумњиченог за пожар Вјесника.

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Њихови адвокати се надају како ће жалба бити одбијена и да неће морати поновно у истражни затвор.

- Могу потврдити да је мој клијент пуштен на слободу, на првој главној расправи 16.7. судско вијеће Општинског суда је донијело одлуку о пуштању на слободу у односу на обојицу окривљеника - објаснио је Петар Барбир, адвокат другоосумњиченог за пожар Вјесника.

Орешковић је додао да је његовом клијенту пред сам крај истражног затвора у дому допуштено да полаже одређене разредне испите.

- Но, с обзиром на тромост система, одређене испите није успио положити и чекамо овај јесењи рок да би изашао на матуру - додао је.

Другоосумњичени је од десет мјесеци, колико је пунољетан, осам провео затворен.

- Добро се држао, трудио се. Успио је завршити четврти разред средње школе на начин да су радници Министарства образовања дошли кући да он полаже матуру, положио је и уписао факултет - каже Барбир.

На слободи су од средине овог мјесеца.

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Од самог почетка њихови адвокати тражили су да им се укине истражни затвор и да их надзире путем наногице. Сви захтјеви били су одбијени.

- Оно што сам ја примјетио да је, иако је био мршав, још је и више смршао очито је и то утицало. Када смо предлагали укидање истражног један од аргумената био је и то да није имао балкон. Замислите неколико мјесеци провести у 40 квадрата и да не видите сунчеве зраке - додао је Орешковић за РТЛ.

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Тагови :

Загреб

изгорио Вјесник

Затвор

осумњичени

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