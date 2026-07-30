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Невјероватна запљена у Хрватској: Покушао да прошверцује тону морских јежева

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 15:33

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Полиција у Опатији довршила је криминалистичко истраживање над 35-годишњим хрватским држављанином којег сумњичи за трговање заштићеним природним вриједностима и фалсификовање исправе.
Фото: Primorsko-goranska-policija.gov.hr

Полиција у Опатији довршила је криминалистичко истраживање над 35-годишњим хрватским држављанином којег сумњичи за трговање заштићеним природним вриједностима и фалсификовање исправе.

Мушкарца је саобраћајна полиција зауставила у уторак око 21,30 сати на ауто-путу А7 код наплатне станице Рупа, док је комбијем италијанских регистрација покушавао да изађе из Хрватске.

Возио је упркос важећој забрани управљања, а код себе је имао око 5,8 грама конопље, преноси Индекс.

Прегледом товарног простора полицајци су пронашли више од 1.000 килограма примјерака заштићене врсте црног морског јежа, чији је латински назив Arbacia lixula.

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Морски јежеви су били смјештени у посебним пластичним сандуцима. Полиција сумња да их је мушкарац превозио ради продаје и коришћења у сусједној Италији, супротно правилима о скупљању завичајних дивљих врста.

Полицајцима је наводно показао и фалсификовани међународни товарни лист. Мушкарац је ухапшен, а комби му је привремено одузет.

Полицајци су све јежеве пребацили на полицијско пловило П-105 Марино Јакоминић и заједно с посадом их вратили у море у опатијском акваторијуму, на дубини од око 50 метара.

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Након довршеног криминалистичког истраживања 35-годишњак је зарадио кривичну пријаву надлежног државног тужилаштва и пребачен у притвор. Санкционисан је и због саобраћајних прекршаја и посједовања дроге.

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Тагови :

Запљена јежева

Хрватска

Полиција

Шверц

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