У Ријеци због најављеног топлотног таласа бескућницима обезбијеђен смјештај

Аутор:АТВ редакција
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Град Ријека поново је обезбиједио привремени дневни смештај за бескућнике због најављеног топлотног таласа и екстремно високих температура.
Циљ је особама без одговарајућег смјештаја омогућити сигуран боравак током најтоплијег дијела дана, када високе температуре могу озбиљно угрозити њихово здравље.
Иста мера била је на снази и крајем јуна, током првог овогодишњег топлотног таласа.
Бескућнике ће током дана примати оба ријечка прихватилишта. Корисницима ће бити обезбијеђен ручак, освјежење и напици, преноси Танјуг.
Град Ријека позвао је грађане који уоче особу којој је потребна помоћ да је упуте у једно од два прихватилишта, преносе хрватски медији.
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