Logo

У Ријеци због најављеног топлотног таласа бескућницима обезбијеђен смјештај

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 12:06

Коментари:

0
Људи се окупљају на плажи Балтичког мора у Травеминдеу, у Њемачкој, у недјељу, 12. јула 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Michael Probst

Град Ријека поново је обезбиједио привремени дневни смештај за бескућнике због најављеног топлотног таласа и екстремно високих температура.

Циљ је особама без одговарајућег смјештаја омогућити сигуран боравак током најтоплијег дијела дана, када високе температуре могу озбиљно угрозити њихово здравље.

Иста мера била је на снази и крајем јуна, током првог овогодишњег топлотног таласа.

Бескућнике ће током дана примати оба ријечка прихватилишта. Корисницима ће бити обезбијеђен ручак, освјежење и напици, преноси Танјуг.

Град Ријека позвао је грађане који уоче особу којој је потребна помоћ да је упуте у једно од два прихватилишта, преносе хрватски медији.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

топлотни талас

Рекордни топлотни талас

ријека

смјештај

Бескућници

Коментари (0)

Прочитајте више

Сладић објаснио два топлотна таласа: У јуну "претис-лонац", а сада "рерна с вентилатором"

Друштво

Сладић објаснио два топлотна таласа: У јуну "претис-лонац", а сада "рерна с вентилатором"

1 ч

0
Наранџасто упозорење за Српску: Очекује се 39 степени

Друштво

Наранџасто упозорење за Српску: Очекује се 39 степени

4 ч

0
Снимак Бањалуке из ваздуха

Бања Лука

Бањалучанима упућен озбиљан апел, могуће и казне

13 ч

0
Сладић објаснио зашто данашњих 40 степени није као оних 40 у јуну

Друштво

Сладић објаснио зашто данашњих 40 степени није као оних 40 у јуну

15 ч

0

Више из рубрике

Хрватска полиција

Регион

Ухапшен серијски лопов: Направио штету већу од 37.000 евра

2 ч

0
Ухапшен Жељко Керум

Регион

Ухапшен Жељко Керум

3 ч

0
Прекршила кодекс шкаљарског клана! Удовица Зијана Нурковића родила дијете куму

Регион

Прекршила кодекс шкаљарског клана! Удовица Зијана Нурковића родила дијете куму

3 ч

0
Crna Gora more

Регион

Забрањено купање на више црногорских плажа: Постављене црвене заставице

18 ч

0

  • Најновије

12

28

Три пута га ухватили пијаног за воланом, па је лажирао сопствену смрт да би избјегао казну!

12

27

У прошлој години додијељена државна помоћ од 276 милиона КМ

12

14

Кошарац: Конаковићево перфидно настојање да рехабилитује пропале политике

12

10

Граорац: Три деценије без правде за српске жртве

12

07

Шокантан случај у Бањалуци: Жену и дијете држали заточене у стану!

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима