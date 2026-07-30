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Наранџасто упозорење за Српску: Очекује се 39 степени

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 08:13

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Наранџасто упозорење за Српску: Очекује се 39 степени
Фото: Envato/bilanol

Топлотни талас који је захватио Балкан у доноси бројна упозорења због топлотног удара. За данас је активан наранџасти метеоаларм, а из РХМЗ-а упозоравају да би данашња дневна температура могла да иде до 39 степени.

"И даље наставља да јача утицај гребена са југозапада уз прилив још топлијег ваздуха са сјевера Африке. У приземљу поље притиска изнад нормале под утицајем антициклона", саопштено је из РХМЗ.

Посебно упозорење активно је од 31. јула до 6. августа када ће дневна температура износити од 36 до 41 степен, а у вишим предјелима до 30 степени.

Уз максималну расте и минимална. Од наредног викенда можемо очекивати феномен познат као тропске ноћи када ће минималне температуре прелазити 20 степени. Врхунац се очекује крајем наредне седмице када стиже минимална температура од 23 степена, а максимална ће увелико прелазити 40 степени.

По тренутним прогнозама, благи пад температуре се очекује око 7. августа.

Метеоаларм је издато наранџасто упозорење за регије Бањалуке, Фоче, Приједора, Требиња и Вишеграда.

"Будите спремни на високе температуре које могу угрозити здравље осјетљивих категорија становништва, попут старијих особа и мале дјеце. Пратите савјете надлежних органа и поступајте у складу са њима".

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Тагови :

Временска прогноза

топлотни талас

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