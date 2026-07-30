Земљотрес у Хрватској, осјетио се и у Српској!

Аутор:АТВ редакција
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Земљотрес јачине 3,7 степени по Рихтеру погодио је централни дио Хрватске, објавио је Европски-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).
Како наводе у ЕМСЦ-а, земљотрес се догодио у 6:29, а епицентар је био шест километара југоисточно од Сиска, односно око 56 километара југоисточно од Загреба.
#Earthquake (#potres) possibly felt 30 sec ago in #Croatia. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) July 30, 2026
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⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/ApDvhuCYWi
До птреса је дошло на дубини од девет километара, а осјетио се и у рубним дијеловима Републике Српске, Костајници, Козарској Дубици, наводе на Иксу ЕМСЦ-а.
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