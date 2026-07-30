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Земљотрес у Хрватској, осјетио се и у Српској!

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 07:20

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Земљотрес у Сарајеву
Фото: X/EMSC

Земљотрес јачине 3,7 степени по Рихтеру погодио је централни дио Хрватске, објавио је Европски-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).

Како наводе у ЕМСЦ-а, земљотрес се догодио у 6:29, а епицентар је био шест километара југоисточно од Сиска, односно око 56 километара југоисточно од Загреба.

До птреса је дошло на дубини од девет километара, а осјетио се и у рубним дијеловима Републике Српске, Костајници, Козарској Дубици, наводе на Иксу ЕМСЦ-а.

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Тагови :

Земљотрес

Хрватска

Сисак

Република Српска

ЕМСЦ

Рихтерова скала

потрес

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