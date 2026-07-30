Данас у Српској паклено! Стижу високе температуре

Аутор:АТВ редакција
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Овог јутра у Републици Српској вријеме је ведро и сунчано у свим предјелима.
Уз ријеке на југоистоку магла и ниска облачност. Вјетар је слаб и промјенљив или је тихо, без вјетра.
И даље наставља да јача утицај гребена са југозапада уз прилив још топлијег ваздуха са сјевера Африке. У приземљу поље притиска изнад нормале под утицајем антициклона.
Вјетар слаб до умјерен источни и сјевероисточни, у вишим предјелима и на југу појачан.
Максимална температура ваздуха од 34°С до 39°С , у вишим предјелима од 28°С, саопштено је из РХМЗ-а.
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