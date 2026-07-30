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Данас у Српској паклено! Стижу високе температуре

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 07:10

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vrućina sunce toplota
Фото: Pexel/ Fatih Turan

Овог јутра у Републици Српској вријеме је ведро и сунчано у свим предјелима.

Уз ријеке на југоистоку магла и ниска облачност. Вјетар је слаб и промјенљив или је тихо, без вјетра.

И даље наставља да јача утицај гребена са југозапада уз прилив још топлијег ваздуха са сјевера Африке. У приземљу поље притиска изнад нормале под утицајем антициклона.

Вјетар слаб до умјерен источни и сјевероисточни, у вишим предјелима и на југу појачан.

Максимална температура ваздуха од 34°С до 39°С , у вишим предјелима од 28°С, саопштено је из РХМЗ-а.

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