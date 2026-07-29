На Огњену Марију једна намирница је неизбјежна

Аутор:АТВ редакција
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У календару Српске православне цркве 30. јул посвећен је Светој великомученици Марини, у народу познатој као Огњена Марија.
Тамара Огњевић, историчарка умјетности, гастрохеритолог, директор и кооснивач Артис центра, објашњава да се у овом периоду године пажња православног свијета поклањала "љутим" светитељима.
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У наставку доносимо неколико старинских рецепата.
Подмажите тепсију пречника 30 центиметара. У посуду за мијешење ставите брашно, со и пола прашка за пециво, измијешајте, направите удубљење и у њега додајте квасац, шећер и мало воде, па замијесите тијесто.
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Оставите пет минута да квасац надође, па додајте двије кашике уља и замијесите тврђе тијесто с млаком водом.
Тијесто прекријте крпом и оставите га десетак минута, затим га опет премијесите и оставите да се одмори.
Длановима притискајте тијесто и обликујте тању погачу утрљавајући брашно. Пеците је у рерни око пола сата на 200 степени.
Исјецкајте празилук и динстајте га на уљу заједно с наренданом шаргарепом.
Кад омекша, додајте кувано жито и посолите. Зачините сувим биљним зачином, црвеном мљевеном паприком и бибером.
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Све добро измијешајте, па половину масе сипајте у плех. Преко тога обилно нарендајте посни качкаваљ и прекријте остатком. Поново нарендајте качкаваљ, поспите ориганом и запеците у рерни 15 минута на 180 степени.
Скувајте жито. У науљену тепсију ставите двије коре и сваку премажите уљем.
На другу кору ставите неколико кашика жита и поспите их мљевеним орасима, па уролајте. Понављајте поступак док не потрошите сав материјал.
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Ушпинујте воду, шећер и лимунов сок, па прелијте питу. Оставите је да се добро охлади и упије сок, преноси "Блиц Жена".
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