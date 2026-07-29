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На Огњену Марију једна намирница је неизбјежна

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 21:36

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На Огњену Марију једна намирница је неизбјежна

У календару Српске православне цркве 30. јул посвећен је Светој великомученици Марини, у народу познатој као Огњена Марија.

Тамара Огњевић, историчарка умјетности, гастрохеритолог, директор и кооснивач Артис центра, објашњава да се у овом периоду године пажња православног свијета поклањала "љутим" светитељима.

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Јела са пшеницом својеврсни су подсјетник на вијекове у којима је народ молио Светог Илију да сачува жито од кише, вјетрова и громова.

У наставку доносимо неколико старинских рецепата.

Ратарска погача

Потребно је:

  • 1 килограм брашна,
  • 50 милиметара воде,
  • 2 кашичице соли,
  • 1 прашак за пециво,
  • 1 кесица сувог квасца,
  • пола кашичице шећера,
  • 2 кашике уља.

Припрема

Подмажите тепсију пречника 30 центиметара. У посуду за мијешење ставите брашно, со и пола прашка за пециво, измијешајте, направите удубљење и у њега додајте квасац, шећер и мало воде, па замијесите тијесто.

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Оставите пет минута да квасац надође, па додајте двије кашике уља и замијесите тврђе тијесто с млаком водом.

Тијесто прекријте крпом и оставите га десетак минута, затим га опет премијесите и оставите да се одмори.

Длановима притискајте тијесто и обликујте тању погачу утрљавајући брашно. Пеците је у рерни око пола сата на 200 степени.

Мусака од пшенице

Потребно је

  • 300 грама празилука или црног лука,
  • 300 грама шаргарепе,
  • 500 грама куване пшенице белије,
  • уље,
  • суви биљни зачин,
  • црвена мљевена паприка,
  • со,
  • бибер,
  • пуномасни сир

Припрема

Исјецкајте празилук и динстајте га на уљу заједно с наренданом шаргарепом.

Кад омекша, додајте кувано жито и посолите. Зачините сувим биљним зачином, црвеном мљевеном паприком и бибером.

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Све добро измијешајте, па половину масе сипајте у плех. Преко тога обилно нарендајте посни качкаваљ и прекријте остатком. Поново нарендајте качкаваљ, поспите ориганом и запеците у рерни 15 минута на 180 степени.

Слатка пита од жита

Потребно је

  • 500 грама танких кора,
  • 150 грама мљевених ораха,
  • 300 грама куване пшенице,
  • 150 милилитара уља;
  • За прелив: 400 милилитара воде, 500 грама шећера, сок од пола лимуна.

Припрема

Скувајте жито. У науљену тепсију ставите двије коре и сваку премажите уљем.

На другу кору ставите неколико кашика жита и поспите их мљевеним орасима, па уролајте. Понављајте поступак док не потрошите сав материјал.

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Ролате ставите у плех, пажљиво их исијеците и пеците на 180 степени око 40 минута.

Ушпинујте воду, шећер и лимунов сок, па прелијте питу. Оставите је да се добро охлади и упије сок, преноси "Блиц Жена".

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Тагови :

Огњена Марија

Света Великомученица Марина

Пшеница

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