Рајанер обуставља летове према бх. аеродрому

Аутор:АТВ редакција
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Авиокомпанија Рајнер ове зиме неће саобраћати према Сарајеву, али је заједно са Међународним аеродромом Сарајево најавила дугорочно партнерство које би од љетне сезоне 2027. требало да донесе рекордан број линија и до 425.000 понуђених сједишта.
Од краја марта наредне године Рајнер планира да понуди до 425.000 сједишта на рекордном броју линија из Сарајева.
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На захтјев компаније, сви детаљи љетног реда летења за 2027. годину биће званично објављени у наредним мјесецима.
Из Међународног аеродрома Сарајево истичу да ово партнерство представља ново и веома значајно поглавље за аеродром, али и за позиционирање БиХ на европској туристичкој мапи.
"Од почетка рада Рајнер у Сарајеву у марту 2024. године свједочили смо сталном расту међународних долазака, а данашња најава планова за увођење највећег љетног реда летења у историји аеродрома јасан је доказ снаге нашег партнерства и атрактивности наше земље", наводи се у саопштењу.
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Додаје се да ово није само важна прекретница за ваздухопловство, већ и велика економска прилика.
"Више линија значи више посјетилаца, нова радна мјеста и додатна улагања у туризам и локалне заједнице", поручили су из Аеродрома Сарајево.
На Аеродрому Сарајево наводе да обје стране сматрају како је сезонски модел пословања тренутно најприкладнији, с обзиром на оперативне услове и потражњу на тржишту.
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Концентрисањем највећих капацитета током љетне сезоне планирају додатно да подстакну долазни туризам, док ће путницима из БиХ бити омогућена боља повезаност са дестинацијама широм Европе.
Зимска сезона 2026/27. траје од 25. октобра до 27. марта.
Током зимске сезоне 2025/26. Рајнер је обавио 1.002 лета из и према Сарајеву, нудећи укупно 190.962 сједишта.
Према новом моделу пословања, линије за Стокхолм, Бергамо, Шарлроа, Баден-Баден, Меминген, Ђирону, Гетеборг, Вице и Лондон Станстед убудуће ће саобраћати само током љетне сезоне.
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