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Пад шопинг грознице у БиХ: Нова правила одувала странце, више не остављају милионе

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 21:38

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Жена у шопингу, носи кресе преко рамена,
Фото: Pexels/Andrea Piacquadio

Страни држављани су током првих шест мјесеци 2026. године у БиХ пазарили робу у вриједности од 40,5 милиона КМ, што представља значајан пад у односу на прошлу годину.

Према најновијим подацима Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине (УИОБиХ), страни држављани су у првој половини 2026. године остварили поврат ПДВ-а у износу од 5,8 милиона КМ на пазарену робу. У истом периоду поднесено је 95.597 захтјева за поврат ПДВ-а, што је драстичан пад у поређењу са 150.647 захтјева забиљежених у првих шест мјесеци 2025. године, када је укупна вриједност куповине износила 47,2 милиона КМ.

Најчешћи купци и даље су комшије из Србије, Хрватске и Црне Горе, а на њиховим списковима за куповину углавном су роба широке потрошње, основни прехрамбени производи, покућство и текстил.

Нови праг за поврат ПДВ-а утицао на статистику

Из УИОБиХ истичу да је један од главних разлога за овакав пад примјена нове уредбе која је ступила на снагу 4. августа 2025. године. Овом измјеном минимална вриједност куповине која квалификује купца за поврат ПДВ-а повећана је са 100 КМ на 200 КМ.

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Подсјећа се да се право на поврат ПДВ-а не односи на гориво (минерална уља), алкохолна пића и дуванске производе.

Рекорд из 2019. остаје недостижан

Иако грађани сусједних земаља и даље препознају БиХ као повољну дестинацију за куповину, резултати су знатно испод пријепандемијског нивоа. Рекордна је била 2019. година, када су страни купци у БиХ потрошили чак 135,9 милиона КМ и остварили готово 20 милиона КМ поврата ПДВ-а. Од појаве пандемије вируса корона, укупна годишња вриједност куповине страних посјетилаца ниједном није премашила границу од 100 милиона КМ, преноси Фактор.

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Тагови :

Босна и Херцеговина

Шопинг

куповина

Паре

странци

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