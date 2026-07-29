Сладић објаснио зашто данашњих 40 степени није као оних 40 у јуну

Аутор:АТВ редакција
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Метеоролог Недим Сладић огласио се на друштвеним мрежама, гдје је појаснио због чега се актуелни топлотни талас доживљава другачије у односу на онај из јуна, упркос готово идентичним температурама ваздуха.
Како је навео, кључна разлика између два топлотна таласа јесте садржај релативне влаге у ваздуху, односно знатно нижа температура росишта, због чега је осјећај спарине знатно мањи.
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Сладић је то илустровао примјером из Мостара:
"29. јуни 2026. године: температура ваздуха износила је 40,2 степена Целзијуса, температура росишта 23,3 степена, док је субјективни осјећај температуре у 13 часова био чак 50,4 степена. 29. јули 2026. године: температура ваздуха износила је 40,0 степени Целзијуса, температура росишта свега 8,7 степени, уз субјективни осјећај температуре од 40,7 степени", навео је Сладић и додатно појаснио:
"Разлика, народним језиком и жаргонски, је та што је у јуну све личило на ‘претис лонац и сауну’, а сада на ‘рерну с вентилатором’".
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Истакао је да ће актуелни топлотни талас бити дуготрајан, али да је због знатно мањег осјећаја спарине врућина током дана подношљивија и да се тијело лакше хлади.
Ипак, упозорио је да високе температуре нису безопасне те да их не треба потцијенити, преноси "Н1".
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