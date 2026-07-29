Незапосленост у Српској у јуну смањена, у ФБиХ повећана

Аутор:АТВ редакција
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Незапосленост у Републици Српској смањила се у јуну за 335 лица у односу на мај, у Брчко дистрикту за 31 особу, док се повећала у ФБиХ за 531 лице, подаци су Агенције за рад и запошљавање БиХ.
На евиденцијама завода и служби за запошљавање у БиХ на крају јуна било је 305.500 лица и у односу на претходни мјесец број незапослених особа већи је за 165, а мањи за 11.427 лица у односу на исти мјесец 2025. године.
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На евиденцијама у јуну било је највише квалификованих радника – 96.063 или 31,44 одсто од укупног броја, слиједе неквалификоване особе, њих 88.358 или 28,92 одсто, те лица са средњом стручном спремом 87.817 или 28,75 одсто.
Посао је тражило и 24.411 лица са високом стручном спремом или 7,99 одсто од укупног броја, 4.510 или 1,48 одсто их је са вишом стручном спремом, 3.819 или 1,25 одсто је са нижом стручном спремом, а 522 или 0,17 одсто су висококвалификовани радници.
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Од укупног броја регистрованих незапослених особа у јуну, новопријављених особа која траже посао било је 13.332.
У јуну је брисано 13.215 лица са евиденција служби запошљавања, од којих их је 7.198 запослено.
Истовремено је за 7.626 особа престао радни однос, док су послодавци у овом периоду пријавили потребе за запошљавањем 3.208 нових радника.
Према подацима Агенције за статистику БиХ, број запослених у мају у БиХ је износио 852.563, односно за 0,1 одсто више него у претходног мјесеца.
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