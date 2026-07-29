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Сјајне вијести за све који имају рођаке у иностранству: БиХ на корак од СЕПА система

Аутор:

Весна Азић
29.07.2026 19:24

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Клијенти банке сједе за шалтерима и разговарају са банкарима.
Фото: АТВ

Новац из иностранства ускоро би могао стизати брже и уз много мање банкарских провизија. Посљедња препрека за улазак БиХ у европски платни, тзв. СЕПА систем уклоњена je након што су у оба ентитета усвојени неопходни финансијски закони.

Сада је на потезу Централна банка БиХ, која треба да поднесе апликацију, односно захтјев за чланство. Документ је кажу и завршној фази. Након објаве у Службеном гласнику, апликација ће бити прослијеђена Европском платном савјету. Оптимистично, пријем за чланство очекују већ у новембру.

"Оптимистични сценарио и најраније могући је новембарr ове године за пријем БиХ у СЕПА подручју. Након тога слиједи пријем једне по једне банке и то је могуће најраније од маја наредне године. Између пријема до тога да једна по једна банка испуни све услове пријема је шест мјесеци, значи мај наредне године је први термин када можемо очекивати да крену прве трансакције у СЕПА подручју из БиХ", објаснио је руководилац Службе за информатичку подршку Одјељења за платне системе ЦББиХ Саша Лемез.

Приступ СЕПА систему значио би да ће међународне уплате у еврима функционисати идентично као домаће. Грађани би за пријем новца из иностранства плаћали мање накнаде, новац би стизао брже. Користи би имали и привредници који послују са европским партнерима. Посебно би то значило дијaспори која сваке године у БиХ шаље милијарде марака.

"Уколико уплатите овог тренутка преко одређених апликација на вашем телефону или рачунару, онај коме шаље ће имати тренутно тај новац на свом рачуну. То опет за привредне субјекте значи уколико очекујете новац,јер имате ви нека друга плаћања, извезли сте робу, очекујете уплату. Имате потребу да тај новац употријебите -за привреду и за њену ликвидност, тај улазак ће јако значити", истакао је извршни директор Удружења економиста Републике Српске ,,SWOT'' Саша Грабовац.

Све банке имају могућност да учествују у СЕПА систему. Из информација којима располажу у Удружењу банака БиХ кажу да ће банке врло радо узети учешће. Након што БиХ добије одобрење, слиједи инфраструктурна припрема сваке појединачне банке.

"На страни клијента комплексност данас значи вријеме извршења трансакција, дакле међународне трансакције се извршавају у року два, три, пет дана и више дана . У СЕПА систему који ће бити значајно једноставнији то ће бити од неколико минута до једног дана. Та једноставност и брзина извршења трансакција очекивано ће донијети повећан обим трансакција . А самим тим и нешто ниже трошкове на страни клијента и појединачних трансакција", казао је замјеник директора Удружења банака БиХ Милан Кајтез.

БиХ више од 80 одсто своје спољнотрговинске размјене врши са земљама које су већ у СЕПА систему. Дијаспора која дознакама генерише приходе од три милијарде КМ годишње, живи у земљама које су дио СЕПА система. Зато се очекује да ће приступање донијети једноставнији и јефтинији платни промет, како грађанима који примају новац из иностранства, тако и домаћим компанијама које послују са европским тржиштем.

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Тагови :

СЕПА

Паре

Босна и Херцеговина

банка

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