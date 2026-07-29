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Кошарац: ЕК прихватила кључне приједлоге за примјену Механизма за прилагођавање емисије угљеника

29.07.2026 14:04

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Сташа Кошарац
Фото: Instagram/stasa.kosarac

Генерални директорат Европске комисије за опорезивање и царинску унију одговорио је на захтјев министра спољне трговине и економских односа у Савјету мнистара Сташе Кошарца за привременим изузећем БиХ од примјене Механизма за прилагођавање емисије угљеника на границама.

- Од надлежног директората званично смо обавијештени да је Европска комисија прихватила наше приједлоге и да их је уградила у приједлог измјена ЦБАМ регулативе, који је упућен у законодавну процедуру Европског парламента и Савјета Европске уније - изјавио је министар Кошарац.

Предложеним измјенама ЦБАМ регулативе, омогућава се да се при обрачуну емисија електричне енергије узима у обзир стварни електроенергетски микс земље извознице, укључујући производњу из обновљивих извора енергије, уз истовремено поједностављење поступка доказивања стварних емисија.

Такође је омогућено признавање електричне енергије испоручене путем уговора о куповини електричне енергије, укључујући и уговоре закључене преко посредника, ради утврђивања стварних емисија.

Предложено је и да се наведене измјене примјењују ретроактивно од 1. јануара 2026. године, чиме би се отклониле потешкоће са којима су се суочавали извозници електричне енергије из Републике Српске, Федерације БиХ и Брчко дистрикта.

Кошарац је нагласио је да су надлежне институције на свим нивоима власти у БиХ уложиле максималне напоре како би Европску комисију упозориле на забрињавајуће ефекте примјене ЦБАМ-а на домаћи електроенергетски сектор.

- Европска комисија је препознала кредибилитет нашег захтјева и предложила измјене ЦБАМ регулативе, које представљају значајан искорак ка праведнијој примјени ЦБАМ-а и очувању конкурентности извозника електричне енергије из Републике Српске, Федерације БиХ и Брчко дистрикта на тржишту Европске уније - истакао је Кошарац.

Истовремено, Министарство спољне трговине и економских односа у Савјету министара је припремило Приједлог одлуке о усвајању методологије за прорачун емисијског фактора угљен-диоксида електроенергетске мреже у БиХ, чиме су створени предуслови за правовремену примјену нових европских правила.

- 'Први амандман Европске комисије, заједно са Приједлогом одлуке који је припремило Министарство, значајно ће смањити трошкове извоза електричне енергије на тржиште Европске уније. Према нашим процјенама, уштеде би могле износити и до 13 милиона евра годишње, чиме се јача конкурентност домаћег електроенергетског сектора и штите приходи од извоза - навео јеКошарац.

Он је нагласио да је циљ свих активности заштита интереса домаћег електроенергетског сектора и јачање укупне привредне активности у Републици Српској, Федерацији БиХ и Брчко дистрикту.

Приједлог измјена ЦБАМ регулативе тренутно се налази у законодавној процедури Европског парламента и Савјета Европске уније, а Министарство спољне трговине и економских односа БиХ ће наставити активно сарађивати са европским институцијама до његовог коначног усвајања.

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Таг :

Сташа Кошарац

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