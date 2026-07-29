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Сутра у Српској сунчано, температура иде и до 39 степени!

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 14:55

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Бањалука пензионери врућина Достигнуте максималне температуре
Фото: ATV

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити сунчано вријеме, уз максималну температуру ваздуха до 39 степени Целзијусових.

У јутарњим часовима очекује се ведро и пријатно вријеме, а током дана вруће, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Дуваће слаб до умјерен источни и сјевероисточни вјетар, у вишим предјелима и на југу појачан.

Минимална температура ваздуха биће од 15 до 19, на југу до 24, у вишим предјелима од 11 степени, а максимална од 34 до 39, у вишим предјелима од 28 степени Целзијусових, преноси Срна

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода данас је у Републици Српској и ФБиХ сунчано вријеме.

Температура измјерена у 14.00 часова: Бјелашница 16, Калиновик 23, Соколац и Хан Пијесак 25, Чемерно 26, Кнежево 28, Гацко, Сребреница и Фоча 29, Дринић, Мркоњић Град, Рудо, Шипово, Бугојно, Сарајево и Тузла 30, Вишеград, Зворник и Ливно 31, Добој, Рибник и Зеница 32, Бијељина, Билећа, Србац и Сански Мост 33, Бањалука, Приједор, Требиње и Бихаћ 34, те Мостар 38 степени Целзијусових.

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