Сутра у Српској сунчано, температура иде и до 39 степени!

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити сунчано вријеме, уз максималну температуру ваздуха до 39 степени Целзијусових.
У јутарњим часовима очекује се ведро и пријатно вријеме, а током дана вруће, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Дуваће слаб до умјерен источни и сјевероисточни вјетар, у вишим предјелима и на југу појачан.
Минимална температура ваздуха биће од 15 до 19, на југу до 24, у вишим предјелима од 11 степени, а максимална од 34 до 39, у вишим предјелима од 28 степени Целзијусових, преноси Срна
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода данас је у Републици Српској и ФБиХ сунчано вријеме.
Температура измјерена у 14.00 часова: Бјелашница 16, Калиновик 23, Соколац и Хан Пијесак 25, Чемерно 26, Кнежево 28, Гацко, Сребреница и Фоча 29, Дринић, Мркоњић Град, Рудо, Шипово, Бугојно, Сарајево и Тузла 30, Вишеград, Зворник и Ливно 31, Добој, Рибник и Зеница 32, Бијељина, Билећа, Србац и Сански Мост 33, Бањалука, Приједор, Требиње и Бихаћ 34, те Мостар 38 степени Целзијусових.
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