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Погинуо Глен Хансард

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 13:29

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Погинуо Глен Хансард
Фото: Pixabay

Ирски музичар Глен Хансард погинуо је у 57. години у саобраћајној несрећи западно од Даблина, јавили су ирски медији.

У извјештајима радио-станице "Њузток" и листа "Ајриш индепендент" наведено је да је Хансард доживио саобраћајну несрећу возећи свој мотоцикл.

Ирска полиција саопштила је да је мушкарац у педесетим годинама погинуо возећи мотоцикл и да није било других учесника несреће.

Хансард је превезен у болницу, али је убрзо проглашен мртвим.

Ирски музичар био је најпознатији по томе што је био пјевач рок групе "Д фрајмс" /Тхе Фрамес/, а добио је Оскар за најбољу пјесму у филму "Једном" /Онце/, у којем је и глумио, преноси Срна

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Тагови :

Глен Хансард

преминуо мушкарац

Ирска

музичар

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