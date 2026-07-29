Погинуо Глен Хансард

Аутор:АТВ редакција
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Ирски музичар Глен Хансард погинуо је у 57. години у саобраћајној несрећи западно од Даблина, јавили су ирски медији.
У извјештајима радио-станице "Њузток" и листа "Ајриш индепендент" наведено је да је Хансард доживио саобраћајну несрећу возећи свој мотоцикл.
Ирска полиција саопштила је да је мушкарац у педесетим годинама погинуо возећи мотоцикл и да није било других учесника несреће.
Хансард је превезен у болницу, али је убрзо проглашен мртвим.
Ирски музичар био је најпознатији по томе што је био пјевач рок групе "Д фрајмс" /Тхе Фрамес/, а добио је Оскар за најбољу пјесму у филму "Једном" /Онце/, у којем је и глумио, преноси Срна
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