Приједорчанин ухапшен због насиља над супругом, пријетио и случајном пролазнику

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Приједорска полиција ухапсила је Д.И. из тог града због сумње да је починио кривично дјело насиље у породици над својом супругом.
Како сазнаје АТВ жена је током напада побјегла из стана на улицу, тражећи помоћ од случајног пролазника. Осумњичени Д.И. потом је и њему пријетио убиством. Недуго након тога је ухапшен.
”Осумњичени Д.И. данас је предат у надлежност Окружног јавног тужилаштва у Приједору уз извјештај о почињеним кривичним дјелима насиље у породици и угрожавање сигурности. Он је претходни дан ухапшен због насиља у породици, након којег је упутио озбиљне пријетње по живот једној особи из Приједора”, саопштила је ПУ Приједор.
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