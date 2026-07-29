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Премијер Шпаније: Наредних 12 часова кључни у борби са пожарима

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 15:26

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Изгорјеле бунгалове у кампу приказује фотографија након што је пожар захватио ово подручје у Пелајос де ла Преси, у покрајини Мадрид, Шпанија, у понедјељак, 27. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Manu Fernandez

Премијер Шпаније Педро Санчез, рекао да су што се тиче борбе са шумским пожарима и спречавању нових жаришта у регијама Мадрида и Авиле, наредних 12 часова кључни.

Санчез је нагласио да је у земљи активно 10 пожара, али да је ситуација тренутно повољна.

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Он је додао да су, након недавне ескалације, пожари око Мадрида и Авиле сада под контролом.

Раније ове седмице, више од 63.000 људи евакуисано је из својих домова у регијама Мадрида, Толеда и Авиле због пожара који су опустошили земљу, објавио је портал "Баха".

(Срна)

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Тагови :

Шпанија

пожар

Педро Санчез

шумски пожар

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