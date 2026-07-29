Премијер Шпаније: Наредних 12 часова кључни у борби са пожарима

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Шпаније Педро Санчез, рекао да су што се тиче борбе са шумским пожарима и спречавању нових жаришта у регијама Мадрида и Авиле, наредних 12 часова кључни.
Санчез је нагласио да је у земљи активно 10 пожара, али да је ситуација тренутно повољна.
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Он је додао да су, након недавне ескалације, пожари око Мадрида и Авиле сада под контролом.
Раније ове седмице, више од 63.000 људи евакуисано је из својих домова у регијама Мадрида, Толеда и Авиле због пожара који су опустошили земљу, објавио је портал "Баха".
(Срна)
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