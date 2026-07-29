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Ненад Радинковић изручен БиХ из Србије

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 16:10

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Ненад Радинковић изручен БиХ из Србије

Ненад Радинковић је ухапшен због трговине оружјем и тренутно се налази у притвору у Војковићима.

"Он се тренутно налази у затвору. Имали смо рочиште у петак за притвор. Њему је одређен притвор. Био је у бјекству, па су га ухапсили у Србији. Био је годину дана у екстрадиционом затвору, то јесте притвору у Србији па су га спровели у БиХ", рекао је за "Аваз" адвокат Кенан Адемовић.

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Додао је да је писао жалбу, али сматра да та жалба неће имати утицаја, јер је Радинковић ухапшен у бјекству.

"Случај је везан за трговину оружјем, мислим да је БиХ, Француска и Шпанија. Због тога је ухапшен. Дошао је у Сарајево и видјећемо шта ће сада бити. Разговараћу с тужитељком", изјавио је Адемовић.

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Тагови :

Ненад Радинковић

трговина оружјем

Коментари (3)

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