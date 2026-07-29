Који документи су потребни за прелазак границе аутомобилом који није ваш?

Аутор:АТВ редакција
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Возачи из БиХ који у иностранство путују аутомобилом регистрованим на члана породице требали би имати дозволу за управљање туђим возилом јер прометна дозвола и исто презиме нису доказ да се возило користи уз сугласност власника.
Многи грађани на пут према Хрватској, Словенији, Аустрији или Њемачкој крећу аутомобилом регистрованим на оца, мајку, супружника или другог члана породице, не очекујући потешкоће на граници.
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Међутим, ако се име возача разликује од имена власника наведеног у саораћајној дозволи, полиција може затражити доказ да је власник допустио кориштење возила у иностранству.
Возачка и саораћајна дозвола потврђују да особа смије управљати одговарајућом категоријом возила те да је аутомобил регистрован, али не доказују да је власник возило добровољно уступио.
Исто презиме може помоћи при објашњењу ситуације, али није правни доказ јер службена особа само на темељу презимена не може знати је ли возило посуђено, узето без допуштења или пријављено као украдено.
За такве ситуације постоји дозвола за управљање туђим возилом у иностранству, позната као ДТВ.
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Према информацијама БИХАМК-а, ријеч је о документу којим се надлежним тијелима друге државе потврђује да возило није отуђено те да га возач користи уз изричиту сагласност власника.
За аутомобил регистрован у БиХ документ се издаје уз назочност власника и особе која ће управљати возилом. Власник треба предочити важећу саораћајну дозволу, док корисник возила прилаже пасош.
ДТВ вриједи до истека регистрације возила, али најдуже годину дана, а цијена издавања износи 25 КМ.
Документ се може извадити у БИХАМК-у или овлаштеном аутоклубу, а у њему се наводе подаци о власнику, возачу и возилу, чиме се гранична контрола знатно поједностављује.
Правила и пракса нису потпуно једнаки у свим државама. Хрватско Министарство унутрашњих послова наводи да непосједовање пуномоћи или дозволе само по себи не може бити разлог за забрану изласка возила из Хрватске, осим ако сусједна држава такав документ захтијева.
Ипак, гранична полиција може провести детаљније провјере возача и возила када постоји сумња на казнено дјело или прекршај.
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Због тога возач може неколико пута прећи границу без питања о власништву, а затим при сљедећем путовању бити издвојен ради додатне контроле.
Полиција тада може провјеравати ко је власник, зашто возач користи аутомобил, гдје путује те постоји ли пријава повезана с возилом, регистарским ознакама или документима.
Граничне и полицијске службе користе домаће и међународне евиденције, међу којима су Шенгенски информацијски систем и ИНТЕРПОЛ-ова база украдених моторних возила.
Ако возач нема службену дозволу, полиција може покушати контактирати власника, провјерити податке у евиденцијама или затражити додатно објашњење, пише ГП Маљевац.
Таква провјера може трајати неколико минута, али и знатно дуже ако власник није доступан, документи нису уредни или се подаци о возачу и возилу не подударају.
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Фотографија личне карте власника, порука на телефону или руком написана изјава могу помоћи при појашњењу ситуације, али немају исту доказну вриједност као службена вишејезична дозвола.
Уз ДТВ или пуномоћ, возач би требао имати оригиналну саобраћајну дозволу, важећу возачку дозволу, путну исправу и доказ о осигурању када је потребан.
Посебна правила могу вриједити за службена, лизинг и рент-а-кар возила. За службени аутомобил може бити потребан путни налог или овлаштење, док се код лизинга и позајмљивања мора провјерити допушта ли уговор излазак возила из државе.
Ако полиција утврди да је аутомобил пријављен као украден, да регистарске ознаке не припадају возилу или да су документи кривотворени, возило може бити одузето, а возач задржан ради криминалистичке обраде.
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За аутомобил регистрован у БиХ на члана породице најсигурније је прије путовања извадити ДТВ јер се тако избјегавају дуже провјере, контактирање власника и могући проблеми на граници.
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