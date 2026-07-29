Нуде плате преко 7.000 евра, а фали им хиљаде радника

Аутор:АТВ редакција
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Њемачкој недостају хиљаде пореских савјетника, а запослени у тој струци могу остваривати бруто мјесечну плату већу од 7.000 евра.
Порески савјетници уврштени су међу десет најтраженијих занимања на њемачком тржишту рада, показују подаци Њемачког економског института (ИВ).
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Према процјенама економиста, током прошле године недостајало је приближно 14.000 квалификованих стручњака, док представници струке сматрају да је стварни недостатак још већи те да достиже око 25.000 радника.
Потражњу додатно повећава сложеност њемачког пореског система. Према подацима дигиталног удружења Битком, пореског савјетника током 2024. године користило је 17 одсто од приближно 15 милиона пореских обвезника у Њемачкој, готово четвртину више него годину раније.
Велик опсег посла очекује се и уочи 31. јула, рока до којег милиони грађана морају предати пореску пријаву. Особе које ангажују пореског савјетника за предају пријаве имају додатних шест мјесеци.
Према подацима портала за поређење послова Кунуну, порески савјетници с више од три године искуства просјечно зарађују око 73.500 евра бруто годишње, односно нешто више од 6.100 евра мјесечно.
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Почетна годишња плата процјењује се на приближно 63.700 евра, иако зарада зависи од искуства, послодавца, величине фирме и регије у којој запосленик ради.
Средња бруто плата за послове пореског савјетовања који укључују врло сложене активности износи око 7.366 евра мјесечно. У доступним подацима доња граница износи приближно 6.010, а горња око 7.450 евра.
Искусни запосленици у појединим компанијама могу зарађивати и до 8.500 евра бруто мјесечно. Плате су у правилу веће у великим ревизорским и консултантским кућама те привредно развијеним регијама попут Хамбурга, Хесена и Баден-Виртемберга.
Посао пореског савјетника не своди се искључиво на припрему и предају пореских пријава. Све важнији дио дјелатности постаје савјетовање компанија о финансирању, улагањима, пословном насљеђивању и другим финансијским питањима, пише "Феникс магазин".
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До овог занимања не долази се искључиво завршетком студија. Порески асистенти с одговарајућим стручним искуством такође могу приступити испиту за пореског савјетника.
Њихове су плате, због нижег нивоа квалификација, знатно мање. Према подацима Кунуна, порески асистенти просјечно зарађују око 41.000 евра бруто годишње.
Подаци Њемачке коморе пореских савјетника показују да је готово 66 одсто пореских савјетника, односно приближно 59.000 особа, самозапослено и послује кроз властите канцеларије.
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Број доступних стручњака притом се знатно разликује међу њемачким градовима. У Дизелдорфу је евидентирано око 45 пореских савјетника на 10.000 становника, док их је у Салцгитеру само два на исти број становника.
Цијена пореског савјетовања зависи од сложености посла и приходима клијента. Запослена особа с годишњом платом од око 54.000 евра за израду пореске пријаве може платити приближно 600 евра.
Самостални привредници и компаније које остварују око 200.000 евра прихода те требају припремити годишњу пријаву ПДВ-а могу за услугу издвојити више од 1.200 евра.
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