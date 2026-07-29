Дјечак који је повријеђен у Црној Гори и даље на интензивној њези

Аутор:АТВ редакција
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Осмогодишњи дјечак, тешко повријеђен у удесу на магистралном путу Котор-Никшић, и даље је на интензивној њези у Нишу. Његово здравствено стање је стабилно, али га очекују додатне хируршке интервенције.
Дјечак је у несрећи задобио тешке повреде главе и плућа, а првобитно је био лијечен у Подгорици. Пребачен је у Ниш авионом Владе Србије 22. јула, заједно с мајком која је такође повријеђена и оперисана.
Ова тешка саобраћајна несрећа догодила се 12. јула када се преврнуо минибус који је превозио ходочаснике из Србије.
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У несрећи је погинула 21-годишња девојка из Вртишта код Ниша, а повријеђено је 16 особа, укључујући дјецу.
Повријеђени су прво збринути у болницама у Рисну и Котору, а затим је седморо њих пребачено у Ниш ради даљег лијечења.
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