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Дјечак који је повријеђен у Црној Гори и даље на интензивној њези

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 18:01

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Дјечак који је повријеђен у Црној Гори и даље на интензивној њези
Фото: Viber / Patrola CG, SZS Kotor

Осмогодишњи дјечак, тешко повријеђен у удесу на магистралном путу Котор-Никшић, и даље је на интензивној њези у Нишу. Његово здравствено стање је стабилно, али га очекују додатне хируршке интервенције.

Дјечак је у несрећи задобио тешке повреде главе и плућа, а првобитно је био лијечен у Подгорици. Пребачен је у Ниш авионом Владе Србије 22. јула, заједно с мајком која је такође повријеђена и оперисана.

Ова тешка саобраћајна несрећа догодила се 12. јула када се преврнуо минибус који је превозио ходочаснике из Србије.

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У несрећи је погинула 21-годишња девојка из Вртишта код Ниша, а повријеђено је 16 особа, укључујући дјецу.

Повријеђени су прво збринути у болницама у Рисну и Котору, а затим је седморо њих пребачено у Ниш ради даљег лијечења.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

повријеђен дјечак

Црна Гора

Србија

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