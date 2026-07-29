Српска постаје магнет за стране инвестиције: На помолу улагања од преко 7 милијарди КМ

Аутор:Теодора Беговић
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Велико је интересовање страних инвеститора у Републику Српску. Увелико се преговара о улагањима у Српску са свјетским фирмама. Што показује да је наше тржиште атрактивно за страна улагања.
Република Српска отвара ново поглавље великог инвестиционог циклуса од преко седам милијарди марака. Влада Српске усмјерила је ова средства првенствено у капиталну инфраструктуру, енергетику, гасификацију и подршку локалним заједницама. Осим инвестиционог циклуса најављен је долазак утицајних инвеститора из САД и реномиране јеврејске банке, који у Српској препознају као сигурно мјесто за будуће инвестиције..
"Јеврејска банка, једна озбиљна делегација доћи ће у септембру. Ми смо њима послали пројекте да то погледају, треба да потпишемо један протокол да видимо како и шта радити. Ја очекујем, заиста, у наредним годинама да ће нам то бити један значајан партнер", рекла је министар финансија Републике Српске Зора Видовић.
Континуирано интересовање инвеститора потврђује и број новооснованих привредних друштава са страним капиталом. Ови показатељи потврђују да Република Српска, упркос сложеним међународним економским околностима, остаје атрактивна дестинација за страна улагања.
"292 у 2022. години, 298 у 2023, 270 у 2024. и 278 у 2025. години. Либерализација прописа и унапређење пословног окружења допринијели су стварању повољнијег инвестиционог амбијента и већем интересовању страних инвеститора за улагања у Републику Српску. Поред регулаторног оквира, на инвестиционе одлуке значајно утичу пореска политика, трошкови пословања, приступ тржиштима и извозне могућности, због чега најбоље резултате даје комбинација различитих мјера подршке привреди", навели су из министарства привреде Републике Српске.
Припремљен је пројекат који ће ићи у сљедећем сазиву Владе, а који подразумијева план улагања у привреду и здравство, истакао је премијер саво Минић.
"Свјесни смо да морамо ићи у структуралне промјене. Свјесни смо, ево када је у питању привреда, и та релативизација да је прилично лоша, накарадна да тако кажем, урађен је претежан дио приватизације. Ја сам размишљао, у једном моменту, да ли постоји могућност, али таквих мјера више нема, као сама национализација или неке мјере које су постојале да све оне фирме које су скупље за марку сада стоје са катанцима јер нико није извршио обавезе према радницима", објаснио је премијер Републике Српске Саво Минић.
Прије нових улагања, неопходно је анализирати претходна улагања, поручују економисти.
"То Влада тренутно и ради кроз једно тијело које је направљено у којем могу сви заинтересовани дати своје мишљење у различитим областима. Премијер Саво Минић је предсједавајући тог савјета гдје се ради на анализи, на прикупљању мишљења људи, привредника и представника других институција, да се то преточи у оствариве, јасне и брзе, акционе и конкретне планове, са јасним роковима и јасним носиоцима појединих активности како то не би остало само мртво слово на папиру", казао је економиста Саша Грабовац.
Кретања страних директних инвестиција треба посматрати у ширем глобалном контексту, који обиљежавају геополитичке тензије, неизвјесност у трговинским токовима и промјене у глобалним ланцима снабдијевања. Истовремено, тренд приближавања производње европским тржиштима представља значају развојну прилику за Републику Српску.
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