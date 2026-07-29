Рок од три седмице: Мјештани Рамића најавили блокаде због депоније

Аутор:Лана Остојић
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Проналазак нове локације отежан је, јер су се грађани на другим подручјима противили досадашњим приједлозима каже градоначелник Бањалуке. Лоптицу пребацује на друге локалне заједнице јер како каже локација за депонију не зависи само од Бањалуке.
Камиони пуни отпада из осам локалних заједница свакодневно завршавају на регионалној депонији у Рамићима. Мјештани тврде да годинама трпе неугодне мирисе, загађен ваздух и дим. Проблем, кажу, више није комунални, већ здравствени.
"Три седмице смо дали рок, ако не буду одговори на наша питања – ми ћемо направити још веће протесте и заблокираћемо читаву цесту овдје. Нећемо се склонити и нећемо тако лако ово пустити", "Инсистира се да се нађе адекватно рјешење да се депонија једноставно склони са ових простора или да се нађе могуће рјешење", јасни су мјештани.
"Имамо двије три локације потенцијалне. Једна која би можда била најприхватљивија – о њој разговарамо. Али треба видјети, можда, и да ли на рубном подручју са неком од ових општина исто има простора за то", тврди градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић.
Најоптималније рјешење је изградња нове санитарне касете или потпуно нове депоније, сматрају у ДЕПОТ-у. До сада није извршена ниједна анализа нити истраживање гдје и како се може нова депонија може изградити. Директор овог предузећа упозорава да је још прије годину дана обавијестио надлежне да су капацитети постојеће депоније при крају, одговор из министарства је стигао, од Града га није добио.
"По мени једна добра организација градске и републичке власти требало би да сједне за сто заједно са ЈП ДЕПОТ и да изнађемо рјешење. Већ двије године откако сам на челу ЈП ДЕПОТ куцам на сва врата да се помогне овим грађанима овдје. Првенствено су они угрожени, па онда грађани БЛ и свих осталих 8 локалних заједница", изјавио је директор ДЕПОТ-а Ратко Јокић.
Из ресорног министарства поручују да се квалитет ваздуха и воде редовно контролише и да, према званичним налазима, нема опасности по здравље становништва. Уколико дође до захтјева за нову локацију, којих тренутно нема, из министарства поручују да ће пружити сву потребну стручну и техничку помоћ.
"Предложио сам, тражио сам да ми званично представници мјесних заједница око ове депоније у Рамићима пошаљу иницијативу са захтјевом и приједлозима да ли је то измјештање, да ли је то проширење или нешто треће – ми ћемо преузети на себе неку врсту медијатора, послати званично позив свим овим локалним заједницама, које су, опет понављам, и управљачи и оснивачи и тражити да реагују", истакао је министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске Бојан Випотник.
По свему судећи, наредни корак биће заједнички састанак свих укључених страна. И мјештани, и Град, и ДЕПОТ, и ресорно министарство поручују да су спремни за разговор у наредним данима.
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