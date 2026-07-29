Возач изазвао хаос у тек отвореном кружном току у Палама

Аутор:АТВ редакција
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У уторак, 28. јула, у Палама је свечано отворен велики кружни ток.
Ова битна саобраћајна инфраструктура за циљ има растерећење саобраћаја и повећање безбједности у саобраћају у овом дијелу Републике Српске, али је пажњу јавности привукла због нечег другог.
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Већ данас, само један дан након отварања, један снимак је фокус јавности пребацио на оно о чему се често води полемика - познавање и поштовање саобраћајних прописа.
Тако је један видео на друштвеној мрежи Икс приказао возача аутомобила како је на потпуно погрешан начин ушао и кретао се у кружном току.
Он је тиме изазвао праву пометњу код осталих возача, али је убрзо изашао из кружног тока и "наставио својим путем".
Danas je svečano otvoren prvi kružni tok na Palama 🥂 pustili u promet bez uputstva za korištenje istog 😉 pic.twitter.com/bIUs3CrdFT— 𝗣 𝗘 𝗟 𝗔 (@pelagolijaningm) July 28, 2026
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