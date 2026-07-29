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Возач изазвао хаос у тек отвореном кружном току у Палама

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 20:30

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Вожња у контра смјеру у кружном у Палама
Фото: Screenshot

У уторак, 28. јула, у Палама је свечано отворен велики кружни ток.

Ова битна саобраћајна инфраструктура за циљ има растерећење саобраћаја и повећање безбједности у саобраћају у овом дијелу Републике Српске, али је пажњу јавности привукла због нечег другог.

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Већ данас, само један дан након отварања, један снимак је фокус јавности пребацио на оно о чему се често води полемика - познавање и поштовање саобраћајних прописа.

Тако је један видео на друштвеној мрежи Икс приказао возача аутомобила како је на потпуно погрешан начин ушао и кретао се у кружном току.

Он је тиме изазвао праву пометњу код осталих возача, али је убрзо изашао из кружног тока и "наставио својим путем".

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Тагови :

Пале

вожња у контра смјеру

Кружни ток

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