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Центар за социјални рад Бијељина набавио ТОБИ комуникатор за дјецу са потешкоћама

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 11:36

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ТОБИ комуникатор Центар за дјецу са потешкоћама Бијељина
Фото: Ustupljena fotografija

Са задовољством обавјештавамо јавност да је Дневни центар за дјецу са потешкоћама у развоју при ЦСР Бијељина добио савремено асистивно средство – ТОБИ комуникатор, поручују испред Центра.

Овај уређај представља значајан искорак у унапређењу квалитета услуга које Центар пружа, те доприноси стварању инклузивнијег и приступачнијег окружења за дјецу и младе.

Центар за социјални рад Бијељина
Центар за социјални рад Бијељина

ТОБИ комуникатор омогућава дјеци са потешкоћама у говорној комуникацији да на једноставнији и функционалнији начин изразе своје мисли, потребе, жеље и осјећања. На тај начин се подстиче њихова већа самосталност, развој комуникацијских вјештина, као и активније учешће у свакодневним активностима, процесима учења и социјалним интеракцијама.

Увођење овог средства представља важан корак у даљем унапређењу услуга Центра, са јасним циљем – да свако дијете има могућност да буде саслушано, разумијевано и подржано у складу са својим индивидуалним потенцијалима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бијељина

дјеца са потешкоћама у развоју

ТОБИ комуникатор

Дневни центар за дјецу са потешкоћама у развоју

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