Центар за социјални рад Бијељина набавио ТОБИ комуникатор за дјецу са потешкоћама

Аутор:АТВ редакција
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Са задовољством обавјештавамо јавност да је Дневни центар за дјецу са потешкоћама у развоју при ЦСР Бијељина добио савремено асистивно средство – ТОБИ комуникатор, поручују испред Центра.
Овај уређај представља значајан искорак у унапређењу квалитета услуга које Центар пружа, те доприноси стварању инклузивнијег и приступачнијег окружења за дјецу и младе.
ТОБИ комуникатор омогућава дјеци са потешкоћама у говорној комуникацији да на једноставнији и функционалнији начин изразе своје мисли, потребе, жеље и осјећања. На тај начин се подстиче њихова већа самосталност, развој комуникацијских вјештина, као и активније учешће у свакодневним активностима, процесима учења и социјалним интеракцијама.
Увођење овог средства представља важан корак у даљем унапређењу услуга Центра, са јасним циљем – да свако дијете има могућност да буде саслушано, разумијевано и подржано у складу са својим индивидуалним потенцијалима.
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