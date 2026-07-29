Уручена санитетска возила за три града у Српској

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске и Канадско-српско доброчинство "Јован Дучић" из Торонта предали су данас у Бијељини санитетска возила за невесињску Болницу, Дом здравља "Стана Томић" Пале и Дом здравља Вишеград, која су вриједна донација овог друштва.
Савјетник у Министарству здравља Милан Латиновић, који је уложио велике напоре са донаторима да се обезбиједи ова донација, рекао је да је договор био да донације иду за два дома здравља и једну болницу.
"Сигурно да је ово добар поклон и да ће служити здравственим установама за пружање медицинских услуга. Обезбјеђивање донације није било једноставно због компликованих процеса између Канаде и БиХ. Надам се да ће у наредном периоду наставити сарадњу", рекао је Латиновић приликом примопредаје санитетских возила.
Благајник Управног одбора Доброчинства "Јован Дучић" Јаков Вицо рекао је да је првобитни план био да се купе нека мања возила, али је на крају одлучено да то буду санитетска возила и да служе народу овдје.
Директор Дома здравља Вишеград Снежана Ђуровић рекла је да је ова донација - кардиомобил, јако вриједна за ову општину, што много значи и за грађане источне регије Републике Српске.
"Доста смо удаљени од Фоче и Бањалуке и потребно је да имамо добро опремљене санитете са добро обученим сестрама. Захваљујући овој донацији, Дом здравља ће функционисати још боље", истакла је она.
Директор Болнице Невесиње Велибор Миливојевић рекао је да ће ова донација допринијети побољшању квалитету здравствене заштите у Српској.
"Санитети које смо данас преузели ће допринијети да имамо бржи, ефикаснији и сигурнији транспорт наших пацијената. Управо кроз овакве друштвено корисне хумане пројекте, овакви донатори су ту да помогну да нашим грађанима буде боље. Сигуран сам да ће ови санитети допринијети да сви заједно можемо боље да радимо", рекао је он.
Директор Дома здравља "Стана Томић" Пале Иван Шарац рекао је да се општина Пале налази на чворишту, гдје им је некада потребно и више санитета.
"Догађају се саобраћајне незгоде, обезбјеђујемо здравствену заштиту за подручје олимпијске планине Јахорине, дакле у сваком тренутку негдје упућујемо санитетско возило. Донатори су учинили племениту ствар за нашу и друге здравствене установе, што ћемо знати да цијенимо", рекао је он.
Канадско-српско доброчинство "Јован Дучић" је хуманитарно и културно удружење српске дијаспоре у Канади, основано 1991. године у Торонту.
Њихова мисија је пружање помоћи и подршке угроженим појединцима, породицама, здравственим установама, црквама и манастирима у Републици Српској, Србији и другим крајевима гдје је помоћ потребна.
Кроз организовање културних догађаја, књижевних вечери и добротворних манифестација раде и на очувању српског језика, ћирилице, културе и традиције међу српском дијаспором у Канади, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч16
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч37
Република Српска
5 ч0
Најновије
16
08
16
03
15
59
15
45
15
38
Тренутно на програму