Ускоро други уписни рок на УНИБЛ

Аутор:АТВ редакција
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Универзитет у Бањој Луци (УНИБЛ) објавиће 12. августа 2026. године конкурс за упис студената у другом уписном року на први циклус студија.
Конкурс ће бити расписан за оне факултете и Академију умјетности на којима, након првог уписног рока, није попуњен планирани број студената, односно на којима су остала слободна мјеста за упис у академској 2026/2027. години.
Пријављивање кандидата трајаће од 24. до 28. августа 2026. године, док ће пријемни испит бити одржан 31. августа 2026. године, са почетком у 9.00 часова, на свим организационим јединицама Универзитета.
На Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци пријемни испит биће организован у периоду од 31. августа до 4. септембра 2026. године, у складу са специфичностима студијских програма ове високошколске установе.
Пријављивање кандидата на студијске програме на енглеском језику Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци трајаће од 3. до 28. августа 2026. године, а пријаве се подносе путем електронске поште
international.students@med.unibl.org. Пријемни испит за ове студијске програме биће одржан 31. августа 2026. године у онлајн формату.
Конкурс ће садржати све информације о броју слободних мјеста по студијским програмима, условима за упис, начину пријављивања, потребној документацији, као и календару свих активности у другом уписном року.
Мастер и докторске студије
Пријаве за упис студената на други и трећи циклус студија (мастер и докторске студије) на Универзитету у Бањој Луци у академској 2026/2027. години трају од 22. јуна до 2. октобра 2026. године.
Ранг-листе биће објављене најкасније до 16. октобра, док ће упис примљених кандидата бити организован од 19. до 23. октобра.
На другом циклусу студија планиран је упис 971 студента, од чега 523 на буџету, 254 самофинансирајућа, 98 страних студената и 87 ванредних.
Када је ријеч о трећем циклусу студија, планиран је упис 167 кандидата. Од тог броја, 135 мјеста намијењено је самофинансирајућим студентима, 31 страним студентима, док је једно мјесто предвиђено за ванредног студента.
Пријаве на други циклус студија
Кандидати који конкуришу за упис на други циклус студија треба да доставе извод из матичне књиге рођених, увјерење о држављанству не старије од шест мјесеци, оригинал или овјерену копију дипломе првог циклуса студија, увјерење о положеним испитима, наставни план и програм завршеног студија, уколико су студирали на другом факултету, те доказ о уплати накнаде за полагање испита.
За упис на трећи циклус студија потребно је доставити извод из матичне књиге рођених, увјерење о држављанству не старије од шест мјесеци, овјерене копије диплома првог и другог циклуса студија или еквиваленцију стеченог звања по раније важећим прописима, додатак дипломи или увјерење о положеним испитима са просјеком оцјена, наставни план и програм за кандидате који су студирали по старом, неболоњском програму, доказ о уплати административних трошкова и библиографију.
Пријава кандидата за упис на све циклусе може се извршити и електронским путем посредством веб-апликације за упис. Кандидати који конкуришу електронским путем у обавези су да приликом уписа доставе оригиналну документацију, саопштено је из УНИБЛ-а.
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