Више дана боловања за његу дјетета: Нове олакшице за родитеље у Српској

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
На снагу су данас, 29. јула 2026. године, ступиле измјене и допуне Закона о обавезном здравственом осигурању Републике Српске, којима су уважени захтјеви Савеза синдиката Републике Српске за повећање права и броја дана родитеља на боловање ради његе обољелог дјетета.
За дјецу до 15 година право на боловање повећано је са 15 на 30 дана.
За дјецу старију од 15 година право на боловање повећано је са 7 на 14 дана.
Ово право родитељи могу користити појединачно или наизмјенично, односно у складу са међусобним договором, чиме је омогућена боља брига о дјетету и већа подршка породицама. Такође, родитељ који борави уз дијете током болничког лијечења сада остварује право на накнаду плате у износу од 100%, што представља значајно унапређење права запослених родитеља и додатну сигурност за породице у најтежим тренуцима.
Поред тога, уважен је захтјев Савеза синдиката Републике Српске да се ограничи износ партиципације коју плаћају осигураници. Умјесто раније предвиђеног рјешења да партиципација може износити до 50% вриједности пружене здравствене услуге, законом је прописано да њена укупна висина може износити до половине најниже плате у Републици Српској, чиме се грађани и радници додатно штите од високих трошкова лијечења.
Такође, на приједлог Савеза синдиката Републике Српске, Влада Републике Српске донијела је закључак да се до краја ове године законски уреди питање како би сваки радник у Републици Српској имао право на здравствену заштиту без обзира на то да ли му је послодавац уплатио доприносе. Ово питање биће ријешено кроз рад Радне групе, која ће припремити одговарајућа законска рјешења, чиме ће бити исправљена дугогодишња неправда да радници трпе посљедице због неодговорности појединих послодаваца.
Савез синдиката Републике Српске наставља да испуњава оно за шта се годинама бори – већа права, бољу заштиту и сигурнији положај сваког радника, саопштено је из Синдиката.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
18 ч0
Република Српска
19 ч1
Најновије
11
40
11
36
11
32
11
29
11
25
Тренутно на програму