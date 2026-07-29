Стигло упозорење: Српску очекује пакао од врућине: Жива иде и до 41°C

Фото: Pexel/ Fatih Turan

У наредном периоду очекује се даљи пораст температуре и врло топло вријеме.

Максимална температура ваздуха за наредне дане износиће: 29.07. од 32°С до 38°С, у вишим предјелима од 26°С. 30.07. од 34°С до 39°С, у вишим предјелима од 28°С. Од 31.07. до 06.08. од 36°С до 41°С, у вишим предјелима од 30°С. По тренутним прогнозама благи пад температуре се очекује око 07.08, саопштено је из РХМЗ-а.

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